نائب مدير عين شمس التخصصي: وضعنا خطة للتطوير لنكون أكبر صرح طبي

أكد الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، أن خطة التطوير بمستشفى عين شمس التخصصي مستمرة، مشيرا إلى ان أول ثمار التطوير كانت بعد إجراء أول زراعة رئة بمصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل المستشفى، وهو نتاج تطوير تم خلال السنوات الماضية القليلة.

وأضاف “أنور”، خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أنه تم تطوير غرفة العمليات داخل المستشفى، وافتتاح رعاية ووحدة مناظير، وتطوير مبنيين، كما تم وضع خطة للتطوير حتى نكون أكبر صرح طبي ليس في مصر فقط بل في أفريقيا والشرق الأوسط.

وقال نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، إن مستشفى عين شمس التخصصي تجاوزت مئات الملايين خلال السنوات الماضية القليلة علي تطوير المستشفي وإمدادها بأحدث الأجهزة الطبية التي تواكب الدول المتقدمة.

وتابع أن تكلفة أول عملية زراعة رئة بمصر والشرق الأوسط تجاوزت 2 مليون جنيه؛ لأنها 3 تدخلات جراحية، منوها بأن زراعة الأمعاء من الوارد الدخول اليها ولكن ليس لدينا خطة متكاملة في النوع من هذه العمليات ودائما مستشفي عين شمس التخصصي سباقة.