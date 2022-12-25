قاعات ألسن عين شمس تستضيف اختبارات تقييم أداء أعضاء الكادر العام بوزارة الخارجية|صور

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية المصرية، بحضور الدكتور سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، بمقر الكلية، بهدف عقد الاختبار الذي نظمتة وزارة الخارجية لتقييم أداء أعضاء الكادر العام بالوزارة.



يأتي الاختبار في أعقاب دورة تدريبية مكثفة شملت كافة الجوانب الفنية المختلفة ذات الصلة بالعمل المالي والإداري وذلك في إطار حرص الوزارة علي رفع كفاءة وقدرات الكادر العام بالصورة التي تعزز من قدراته المهنية للاضطلاع بمهامه سواء في ديوان عام الوزارة أو بعثاتنا التمثيلية في الخارج وانتقاء أفضل العناصر لالحاقهم بالعمل ببعثاتنا التمثيلية في الخارج.

أكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة شاملة للبنية التحتية وتطويرها وفق المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس تمتلك قاعات اختبارات الكترونية بكلية الألسن وكلية الطب تؤهلها لتباهي نظيراتها من الجامعات العالمية في المستوى.



وتابع حديثة مشيرًا إلى أن إدارة الجامعة تحرص على تفعيل الشراكات مع مختلف المؤسسات القومية والعالمية لتلبية احتياجاتهم لعقد مثل تلك الاختبارات في رحاب جامعة عين شمس.

من جانبها أعلنت الدكتور سلوى رشاد، عميد الكلية، جاهزية كل القاعات الإلكترونية والعادية لاستقبال كافة الاختبارات من المؤسسات المحلية والعالمية، تم بالفعل التعاون مع مؤسسات عالمية لإجراء الاختبارات الإلكترونية بقاعات الكلية، ومنها اختبار الأيلتس للمجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، إلى جانب اختبار إجادة اللغة اليابانية بالتعاون مع مؤسسة اليابان التعليمية، كذلك اختبار إحادة اللغة الكورية .

وأكدت د. سلوى رشاد، عميد الكلية أن إدارة الجامعة لا تألو جهدًا في توفير كافة الإمكانيات التى تحتاج إليها كافة المؤسسات العالمية لعقد إمتحاناتها في رحاب الكلية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.



من جانبه أبدى الوفد إعجابه بالإمكانات التى تمتلكها مؤسسة جامعة عين شمس العريقة، مشيدًا بمدى التجهيزات التى توفرها كلية الألسن لخدمة المجتمع المدنى بحانب دورها الآكاديمي المرموق عالميًا.

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