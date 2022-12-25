اليوم.. انطلاق امتحانات التيرم الأول لطلاب الدراسات العليا بآداب عين شمس

استعدت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لطلاب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ).

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد كلية الآداب ، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

وتبدأ الامتحانات اليوم الأحد الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢وتستمر حتى الأربعاء الموافق ٢٥ يناير ٢٠٢٣.

وأكدت الدكتورة حنان كامل تشديدها على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكدت حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

كما شددت على العمل على إعلان النتائج في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبها أكدت الدكتورة شيرين مظلوم انه تم تخصيص مدرج ( أ ) للجان الامتحانات مع مراعاة شغل نصف طاقته الاستيعابية من طلاب الدراسات العليا ( دكتوراة - ماجستير - دبلومات ) .

وأشارت " مظلوم " الى أن الامتحانات تعقد على فترتين من ٩ : ١١ صباحا ومن ١٢ : ٢ ظهرا بفارق ساعة بين الفترتين يتم خلالها تعقيم مدرج الامتحانات .

وأشارت أيضا أنه تم تقسيم فترة الامتحانات لجزئين : من الأحد ٢٥ ديسمبر يتم اختبار طلاب ( علم النفس - اللغة الفرنسية - اللغات الشرقية - اللغة العربية ) ، اما الجزء الثاني فيبدا من ٩ يناير حتى ٢٥ من الشهر نفسه، ويختص بامتحانات أقسام : الاجتماع ، اللغة العبرية، اللغة الانجليزية ، الفلسفة ، الحضارة الأوروبية ، التاريخ ، نظم المعلومات الجغرافية ، النقد المسرحي والدراما ، المكتبات والمعلومات .