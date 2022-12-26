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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لجنة من معهد إعداد القادة لتقييم الأعمال.. تفاصيل التحكيم بمسابقة معا لطلاب الجامعات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق مسابقة تحت شعار "معًا" تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في ضوء مواجهة الأفكار غير السوية، التي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري.

وأوضحت الوزارة كافة المعلومات حول المشاركة في مسابقة معًا لطلاب الجامعات والمعاهد لإنتاج فيديوهات قصيرة للتوعية :

- المسابقة لإنتاج فيديو قصير لا تزيد مدته عن دقيقة .
- لابد من أن يكون الفيديو يساعد نشره في مواجهة الأفكار الهدامة.
- المسابقة في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية.
- المسابقة هدفها خلق جيل قادر على البناء والإبداع.

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- يُشترط في الأعمال المقدمة أن تركز على نشر ثقافة التسامح والتعايش، والسلام الاجتماعي داخل المجتمع.
- لابد من أن تدعم الأعمال المقدمة قيم المواطنة، وتكريس مبادئ الوسطية والاعتدال، ومناهضة التطرف والفكر التكفيري.
-يتم التقدم للمسابقة من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للمسابقة
يتم تشكيل لجنة مُتخصصة لتقييم الأعمال المتنافسة بمعرفة معهد إعداد القادة.
- يتم تكريم الطلاب الفائزين خلال فعاليات المعرض الدولي للكتاب في دورته القادمة.

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