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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أبرزها الفول بالبصل.. أكلات شهيرة تؤثر على الحالة المزاجية

الفول
الفول

قال الدكتور محمود إمام عبدالسلام حسان، الباحث بقسم كيمياء وتصنيف النباتات، في معهد بحوث الصناعات الصيدلية والدوائية، بالمركز القومي للبحوث، إن هناك دراسة أجريت حول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على المركبات الفينولية والتي يتم تناولها خلال اليوم وتؤثر على الحالة المزاجية والصحة العامة للأفراد.

وأضاف “إمام”، "لابد من توضيح أهمية المواد الفينولية داخل الجسم والتي تعرف بمضادات الأكسدة وتعد أسلحة دفاع ضد أي اعتداء من الشقوق الحرة الضارة التي ينتج عنها كثير من الأمراض، ومن ثم ضعف الجهاز المناعي، مؤكدا أهمية الحفاظ على تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بمضادات الأكسدة يحافظ علي التوازن الدفاعي داخل جسم الإنسان.

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ونوه بأنه عند تناول وجبات الطعام بكميات متزنة والحفاظ علي السوائل يجعل اليوم أكثر حيوية وإشراقا، وتعد أشهر الوجبات المصرية في وجبة الفطور تناول المصريين لطبق الفول بجواره قطع من البصل والليمون، أما بالنسبة لوجبة الغداء فنجد طبق الكشري وبجواره الدقة والصلصة أو الشطة من أشهر الأطباق، أما وجبة العشاء فنجد حرص المصريين علي تناول الأجبان أو الزبادي مع بعض الفواكه مثلا مثل البرتقال واليوسفي والرمان وغيرهم، أما بالنسبة للمشروبات فنجد كوب الشاي وفنجان القهوة يتصدران المشهد، جنبا إلي بعض العصائر الطازجة الغنية بمضادات الأكسدة.

وأضاف “من نعم الله علينا أن حبات الفول التي نتناولها صباحا غنية بالأحماض الفينولية البسيطة مثل البروتوكاتشويك والفريوليك والكوماريك ليس هذا فحسب ولكن يوجد الأسترات الفينولية الذائبة منها، بالإضافة إلي المركبات الفلافونيدية لمشتقات الكورستين والكامفيرول وجلوكوسيداتهم والأيزوفلافونيد ومشتقات الليتولين”. 

وتابع “أما إذا انتقلنا لشرائح البصل الصفراء أو الحمراء منها، فنجد أنها غنية بالمركبات الفينولية مثل أحماض الجاليك والفريوليك والجليكوسيدات الفلافونيدية لمشتقات الكورستين"، لافتا إلى فائدة عصير نقاط الليمون فهي غنية بفيتامين سي، والأحماض الفينولية مثل الجاليك والفريوليك والكافيك والكلورجينك، كما أنها غنية بالمركبات الفلافونيدية وجليكوسيداتها مثل الايريوسترين والروتين و والهسبريدين والاريوديكتول والنارنجنين، كما يوجد السيننستين والنوبيلتين والتانجريتين، ويمد طبق الفول المدمس الفرد طاقة حرارية عالية ودهون معظمها غير مشبعه وبروتين وألياف ونسبة كبيرة من الماء، جنبا إلي البصل والليمون”. 

وأوضح " كل هذه المركبات الفينولية الطبيعية لها القدرة علي محاربة الإجهاد التأكسدي وتنشيط الجهاز العصبي والمناعي، وبالتالي تساعد في الحفاظ على الصحة المعرفية والعقلية، وكذلك الشفاء من الأمراض الخاصة بالجهاز العصبي وعلي ضوء ذلك فإن تناول مثل هذه الأغذية في النظام الغذائي اليومي يعد وسيلة لمحاربة الاضطرابات المعرفية والنفسية. كما أن الإسراف في تناول الفول يزيد من حمض اليوريك ويؤدي إلي مايسمي بالنقرص، وهنا نكون قد وصلنا لنهاية المقال الأول ومعرفة العلاقة بين وجبة الإفطار الغنية بالمركبات الفينولية والحالة النفسية والمزاجية".

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