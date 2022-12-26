مشيرة خطاب تناقش "دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بجامعة عين شمس غدًا

ينظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع شؤون التعليم والطلاب ولجنة حقوق الإنسان بجامعة عين شمس، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ندوة بعنوان " دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" فى إطار الموسم الثقافى للجامعة .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود ، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ، و الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجارى بقاعة المحلاوى بكلية الطب فى تمام العاشرة صباحا.

ويستضيف خلالها السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، والأستاذة منى ذو الفقار المحامية والناشطة الحقوقية.

قام بتنسيق الندوة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالجامعة ، و الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن المقرر أن يتم على هامش الندوة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس والمجلس القومي لحقوق الانسان من أجل تحقيق تعاون مثمر في تنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

وأصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارا بتشكيل فريق إدارة جائزة التميز الداخلية للجامعة برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات و عضوية كلاً من الدكتورة هالة مشير وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشؤون التعليم والطلاب ومسؤول التقييم باللجنة .

كما تضم اللجنة الدكتور منى عبد الحميد سيد الأستاذ بقسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة ومسؤول التقييم و الدكتور محمد عاطف سيد المدرس بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة ومسؤول الدعم التكنولوجي والتقني و م.م. رضوى رضا الحسيني مدرس مساعد بقسم الحسابات العلمية بكلية الحاسبات والمعلومات مسؤول الدعم التكنولوجي والتقني و الدكتور محمد أحمد محمد أنور مدرس مساعد بقسم كهرباء قوى بكلية الهندسة ومسؤول الاتصال والعلاقات العامة.

يذكر أن المسابقة يتنافس بها مختلف كليات الجامعة في ثلاثة محاور رئيسية هي محور الجائزة المؤسسية ، محور فريق العمل و محور الإبتكار .