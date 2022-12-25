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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

استراتيجيات التحول الرقمي في مكافحة الفساد.. ندوة بتجارة عين شمس اليوم الأحد

استراتيجيات التحول
استراتيجيات التحول الرقمي في مكافحة الفساد

ينظم قطاع شئون الدراسات العليا والبحوث، ومنسق جامعة عين شمس للمبادرة العالمية لمكافحة الفساد في مجال التعليم وتمكين الشباب (جريس)، ندوة تعريفية، اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر، تحت عنوان "استراتيجيات التحول الرقمي في مكافحة الفساد".

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الندوة تعقد بمقر كلية التجارة بقاعة الدكتور على لطفى فى تمام الساعة 12 ظهراً، وسيحاضر بها الدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتحول الرقمي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والنواب الدكتور عبدالفتاح سعود لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف عام الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة.

لتسجيل الحضور يمكنكم الدخول علي الرابط التالي: 
https://forms.office.com/r/4ph6skrCeL

جدير بالذكر أن كلية التجارة جامعة عين شمس، بدأت أمس السبت، امتحانات الفصل الدراسي الأول لشعب: اللغة العربية واللغات والساعات المعتمدة باللغتين العربية والإنجليزية، وبرنامج جامعة كيين الأمريكية، والتعليم المفتوح، والتعلم المدمج.

صرح بذلك الدكتور خالد قدري عميد الكلية، وأوضح إنه تم إعداد الجدول النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول دور يناير 2022-2023 وإعلانه للطلاب، وتم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لاستقبال الطلاب الممتحنين والتي سُتعقد في لجان مراعية للإجراءات الوقائية، كما تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الأمتحانات لمواجهة أي طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بأهمية عدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان.

كما وجه كل الشكر للإدارة العليا لجامعة عين شمس ممثلة فى الدكتور محمود المتينى – رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود – نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح – نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة غادة فاروق – نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على كل الجهد والعون الذي يقدمونه للكلية.

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