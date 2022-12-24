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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

شروط الالتحاق والقبول في برامج الدراسات العليا بـ ألسن عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023 في تخصصات: الأدب واللغويات والترجمة لبرامج الدبلوم وتأهيلي الدكتوراة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور.أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية كلية الألسن، أنه يتم تقديم طلبات الالتحاق والتسجيل في البرامج من خلال الرابط التالي:

https://ums.asu.edu.eg
وذلك اعتبارا من 19/12/ 2022 حتى  15/1/2023

وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراة اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023

وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت  الموافق 28/1/2023 لكل البرامج

للتعرف على شروط الالتحاق والقبول يرجى النقر على الرابط التالي:

https://alsun.asu.edu.eg/ar/postgraduate-affairs/page/34

والجدير بالذكر اعلن الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث نتائج مسابقة اللغة العربية التي أقامتها جامعة عين شمس ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.


وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة.

وقد قام الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتكريم أعضاء لجنة التحكيم وهم ا د مصطفى الشورى رئيس لجنة التحكيم، الدكتور ماجد الصعيدي الأستاذ بكلية الألسن، الدكتور احمد سعد الأستاذ بكلية التربية، الدكتور مصطفى الشيخ رئيس جمعية الكاريكاتير المصرية

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