آداب عين شمس تعلن تعليمات هامة بخصوص دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وفى هذا السياق، أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، تعليمات هامة بخصوص دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول بأنه على جميع الطلاب احضار اثبات الشخصية لدخول لجنة الامتحانات (كارنية - بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر).

وشددت كلية الآداب على عدم السماح لأي سبب دخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" او ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

-ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان.

-عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان.

-لن يسمح للطالب بدخول الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بدء اللجنة.