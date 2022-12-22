رابط أرقام الجلوس وأماكن اللجان بامتحانات الترم الأول بآداب عين شمس

تستعد جامعة عين شمس لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023 بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، بالإضافة إلى تحديد المواعيد النهائية وإعلان جداول الامتحانات، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس أرقام الجلوس وأماكن الامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 ليوم الخميس الموافق 22 ديسمبر ويمكن للطلاب معرفة ذلك من خلال الرابط التالي.

كما أكدت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن الكلية وضعت خطة تأمينية استباقية متكاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وأمن طلابها، من خلال لجان عليا متمثلة في لجنة متابعة سير العملية الامتحانية ولجنة للرعاية الطبية ولجنة للحراسة والأمن ولجنة للخدمات المختلفة ولجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن هذه اللجان تم تشكيلها برئاستها وعضوية وكلاء الكلية بالتعاون مع رؤساء الأقسام ورؤساء الكنترولات ومختلف إدارات ووحدات الكلية.

وأضافت أن مهمة هذه اللجان، تذليل جميع العقبات أمام الطلاب وإتمام العملية الامتحانية بنجاح مع تحقيق أقصى درجات الأمان لأبناء الكلية خلال تلك الفترة، حيث قامت سيادتها بوضع حزمة من الإجراءات الاحترازية الوقائية لضمان سلامة جميع المشاركين في أعمال الامتحانات من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين بالكلية.

وشددت الدكتورة حنان كامل، عميد الكلية على ضرورة توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبى، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول، كما أكد حرص الكلية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة، حيث تم إعلان جداول امتحانات كل الفرق الدراسية بجميع الأقسام من خلال الصفحات الرسمية للكلية.

محظورات خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022 - 2023:

1- عدم السماح بدخول الطالب لجنة الامتحان دون إثبات الشخصية "كارنية الكلية" أو ما يثبت قيد الطالب بالجامعة.

2- ممنوع التدخين داخل لجان الامتحان

3- عدم السماح بدخول الكتب أو المذكرات أو أية أوراق ذات صلة بالامتحان

والجدير بالذكر نظم مركز الإبصار الإلكتروني وتكافؤ الفرص بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة بعنوان : " تدعيم الثبات الإنفعالي وعلاقته بتحقيق الأمن النفسي لدى طلاب الجامعة الأكفاء وضعاف البصر " بمقر المركز، وألقى الندوة ا.د جمال شفيق أحمد أستاذ علم النفس الإكلينيكي بجامعة عين شمس ، استشارى العلاج النفسي بوزارة الصحة ، أمين لجنة الطفولة بالمجلس الأعلى للجامعات.

عقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان كامل القائم بأعمال عميد الكلية ، وإشراف الدكتورة نادية حشيش مديرة مركز الإبصار الإلكتروني وتكافؤ الفرص ، وتنسيق ريهام عاصم أمينة المركز .

أكد الدكتور جمال شفيق على أن التمتع بدرجة من الثبات الإنفعالي يعد من أهم مؤشرات الصحة النفسية و السواء النفسي والاجتماعي ، وهو مرادف للاتزان الانفعالي ونتاج للنضج الانفعالي .

كما أشار " شفيق " لأهم خصائص ومؤشرات الثبات الانفعالي ، والذى يتمثل في ٦ نقاط : قوة الشخصية التى تظهر وقت التعامل مع الضغوط والأزمات - القدرة على التحكم في الانفعالات - عدم المبالغة في الانفعالات او إصدار أحكام انفعالية متسرعة- ضبط النفس وتحمل تبعات الاختيار واتخاذ القرار -الصبر وقوة التحمل - التعامل بمرونة مع المواقف والأشخاص والأحداث مما يزيد من قدرة الشخص على قيادة المواقف والآخرين.

وقدم ا.د جمال شفيق روشتة تحقيق الثبات الانفعالي و القدرة على التحكم في الانفعالات من خلال عدد من الإرشادات النفسية الهامة وهي :

التنفيس عن الضغوط النفسية والشحنات الانفعالية من خلال القيام ببعض الأعمال المفيدة - التعرف على العوامل المثيرة للانفعال للتقليل من شدتها- البحث عن استجابات تتعارض مع المشاعر العنيفة - عدم التسرع في إصدار الأحكام في الأمور والموضوعات المهمة أثناء الانفعال الشديد لأن حالة عدم التوازن هذه تؤدي إلى إصدار أحكام غير سليمة- التدريب على الاحتفاظ بالهدوء في أصعب المواقف - تجنب كثرة نقد الآخرين لأن نقدك لهم سيحولهم لأعداء - الثناء على إيجابيات الآخر هو أعظم استثمار - تذكر دائما أن كل إنسان له دور رئيسي في تواجد متاعبه- ضع في اعتبارك دائما أن الفشل ( أمر سئ ) لكن الأسوء منه ( عدم محاولة النجاح )وأن كل فشل هو تجربة إيجابية ودرس عظيم للمستقبل - احرص دائما على ممارسة تمارين الاسترخاء بشكل يومي لأنها توفر مخزون جيد من هرمون " الإندروفين " الذي يمنح الجسم حالة من الهدوء والاستقرار وحالة من السعادة والاطمئنان .