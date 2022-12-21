لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. أبرز النصائح استعدادا للامتحانات

يستعد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي لأداء امتحانات نصف العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، والتي من المقرر أن تنطلق رسميا في يناير القادم ، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات نصف العام لطلاب المدارس من يوم 14 يناير 2023.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة أن يستعدوا من الآن بإعداد جداول مذاكرة لامتحانات الفصل الدراسي الأول والالتزام بالجدول طوال الفترة المتبقية ومعرفة أن الثانوية العامة فرصة عظيمة لتحقيق الهدف.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من أهم عوامل نجاح وتفوق طلاب الثانوية العامل النفسي الذي يعد من أهم الأشياء التي يجب أن نهتم بها، خلال فترة امتحانات الثانوية العامة، وذلك لأنهم يدرسون في الوقت الذي يعم فيه الخوف على الطلاب ومحاولة الحفاظ على صحتهم وصحة أهاليهم.

وتابع الخبير التربوي، أن أهم هذه الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محددا بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت الاستفادة منه بأكبر عائد.

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، على ضرورة متابعة صلاحية البنية التحتية في المدارس الثانوي العام المجهزة والتنبيه على جميع المدارس باتخاذ اللازم نحو الإبلاغ عن الأعطال ومتابعة الإصلاح مع الدعم الفني.

ووجه أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة أهمها:

-عدم الانفعال والقلق عند قرب الامتحانات حتى وإن رأيت موقفا سيئا لأحد أقاربك في السنوات السابقة.

-عدم الاستماع إلى كل من ينشر الشائعات والآراء السلبية عن النظام الجديد.

- عدم شعور أولياء الأمور بالخوف والتوتر لأن الطاقة السلبية تنتقل إلى طلاب الثانوية العامة وتؤثر على محصول المعلومات والمذاكرة.

-بث الطمأنينة في نفوس طلاب الثانوية العامة.

- البعد عن السوشيال ميديا.

وشددت الوزارة على ضرورة إعداد جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية، ويتم عمل الامتحانات على مستوى الإدارة التعليمية من خلال موجه أول المادة بدعم من إدارة التطوير التكنولوجي بالإدارة وفقًا للكتاب الدوري (49)، على أن تشتمل فيه الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

ونص خطاب وزارة التعليم على أنه يتم أداء الامتحانات على النحو التالي:

بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

يكون الامتحان سواء كان (أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية) في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على مدير عام الإدارة التعليمية.

تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.