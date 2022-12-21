اليوم.. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لأهالي "طحا نوب" بالقليوبية

تنظم وحدة الخدمات المجتمعية بكلية التربية جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بقرية طحا نوب مركز شبين القناطر محافظة القليوبية اليوم الاربعاء الموافق 21 ديسمبر الساعة 10 صباحًا.

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ومركز تعليم الكبار وكلية التمريض جامعة عين شمس ومركز تطوير اللغة الانجليزية .

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ، والدكتور علاء الدين عبدالحليم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وولاء أمين منسق القافلة واشرف بدوي مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بالقليوبية والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتور صهيب طلبة مدير وحدة الخدمات المجتمعية.

وتشمل القافلة الفاعليات التالية:

-قافلة طبية تشمل قياسات للضغط والسكر والتوعية الطبية.

-إختبارات فورية لمحو الأمية.

-ورش عمل للطلاب لتعليم اللغة الانجليزية والرسم.

-معرض ملابس مجانية وتبرعات عينية لأهالي القرية

-ورش عمل مقدمة لأهالي القرية.

-ورش عمل للمعلمين بعنوان "مشكلات التسرب الاسباب والحلول - الاسعافات الاولية - متسلسلة فيبوناتشي - مشكلات تعليم اللغة للأطفال"

وكانت قد أقامت كلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

وذلك بحضور الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة رئيس جالية جنوب السودان فى مصر ، كما حضر الحفل من الكلية الدكتور حسام العطار مدير الشعبة الانجليزية بالكلية، والدكتورة فاطمة عادل منسق الكلية لدي إدارة الوافدين بالجامعة .

وتم الترحيب بالضيوف والطلاب الجدد، وحثهم على ضرورة الاندماج مع قرنائهم في العملية التعليمية والانشطة الطلابية المختلفة، وتبادل بين الثقافات جميع الطلاب.

إلى جانب الاهتمام بالتحصيل العلمى، كما أقيمت بعد ذلك عدد من الفقرات الفنية التى قدمها طلاب جنوب السودان بتنظيم من رابطة طلاب جنوب السودان فى جامعة عين شمس.