عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة لأهالي "طحا نوب" بالقليوبية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم وحدة الخدمات المجتمعية بكلية التربية جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة بقرية طحا نوب مركز شبين القناطر محافظة القليوبية اليوم الاربعاء الموافق 21 ديسمبر الساعة 10 صباحًا.

وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ومركز تعليم الكبار وكلية التمريض جامعة عين شمس ومركز تطوير اللغة الانجليزية .

txt

آراء الطلاب وأولياء الأمور في امتحانات الأول والثاني الثانوي 2022/2023

txt

تعاون بين التعليم والتدريب لتهيئة الخريجين للمسار الوظيفي.. حصاد جامعة عين شمس 2022

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية ، والدكتور علاء الدين عبدالحليم وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وولاء أمين منسق القافلة واشرف بدوي مدير فرع هيئة تعليم الكبار ومحو الأمية بالقليوبية والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة والدكتور صهيب طلبة مدير وحدة الخدمات المجتمعية.

وتشمل القافلة الفاعليات التالية:

-قافلة طبية تشمل قياسات للضغط والسكر والتوعية الطبية.

-إختبارات فورية لمحو الأمية.

-ورش عمل للطلاب لتعليم اللغة الانجليزية والرسم.

-معرض ملابس مجانية وتبرعات عينية لأهالي القرية

-ورش عمل مقدمة لأهالي القرية.

-ورش عمل للمعلمين بعنوان "مشكلات التسرب الاسباب والحلول - الاسعافات الاولية - متسلسلة فيبوناتشي - مشكلات تعليم اللغة للأطفال"

وكانت قد أقامت كلية الحقوق جامعة عين شمس، حفل استقبال لطلاب جنوب السودان الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، بحضور الملحق الثقافي لسفارة جنوب السودان.

وذلك بحضور الدكتورة شيرويت الاحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة رئيس جالية جنوب السودان فى مصر ، كما حضر الحفل من الكلية  الدكتور حسام العطار مدير الشعبة الانجليزية بالكلية، والدكتورة فاطمة عادل منسق الكلية لدي إدارة  الوافدين بالجامعة .

وتم الترحيب بالضيوف والطلاب الجدد، وحثهم على ضرورة الاندماج مع قرنائهم في العملية التعليمية والانشطة الطلابية المختلفة، وتبادل بين الثقافات جميع الطلاب.

إلى جانب الاهتمام بالتحصيل العلمى، كما أقيمت بعد ذلك عدد من الفقرات الفنية التى قدمها طلاب جنوب السودان بتنظيم من رابطة طلاب جنوب السودان فى جامعة عين شمس.

كلية التربية جامعة عين شمس قافلة تنموية شاملة قرية طحا نوب شبين القناطر محافظة القليوبية وحدة الخدمات المجتمعية محو الأمية تعليم الكبار كلية التمريض Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الدولار.. خسارة فادحة لتجار العملة الخضراء بالسوق السوداء

هددت بنتها بالقتل قبل الجريمة بأيام.. تفاصيل مثيرة فى قضية مصرع سيدة بورسعيد

فقد 300 جنيه.. سعر الذهب اليوم يواصل الانهيار

الحاجة سندس أول سيدة تونسية تعلن زواجها من رجلين.. تفاصيل الحكاية

حشرجة الموت.. حكاية فيديو لحادث تصادم يبث الرعب على فيسبوك

الحق اشتري ذهب.. خبيرة مصرفية تكشف مفاجأة على الهواء خدعت المواطنين

قرار قضائي عاجل في قضية تجميد حافظة فودافون كاش

سعر الذهب اليوم الأربعاء 21-12-2022

موضوعات متعلقة

الاختبارات الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة تحت مجهر خبراء التعليم.. تحقق نجاحا كبيرا ولكن بها ثغرات.. والطلاب: إصلاح مشاكل التابلت وعيوب السيستم المخصص لأداء الامتحان

اليوم.. حفل تكريم أوائل الخريجين بحقوق عين شمس

الفوائد الناتجة عن تعليم مادة لقيادة السيارات داخل المدارس.. تفاصيل

تطور المناهج.. خبراء يعلقون على مقترحات تدريس مادة لقيادة السيارات.. هل تحسن نوعية التعليم أم عبء الطلاب؟.. ويؤكدون: ترسخ في ذهن الطفل قواعد المرور السليمة

ترشيحاتنا

بعد 33 عامًا من الزواج .. إلزام سعودي بدفع مهر طليقته

ملوش إنتاج.. رضا عبد العال يفتح النار على نجم الزمالك

أمريكا تؤكد مواصلة العمل مع البلدان الأخرى نحو عالم خالٍ من الأسلحة البيولوجية

طارق حامد زي ميسي.. رضا عبدالعال ينفعل على الهواء بسبب محمد فاروق|شاهد

علماء الآثار يكتشفون نفقًا تحت معبد مصري قد يقود العالم لقبر كليوباترا

سعر الذهب في الكويت اليوم الأربعاء 21-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل 7 سنوات.. مشجع يتوقع فوز ميسي بكأس العالم في 2022

طريقة عمل صوص بيج ماك بطعم خيالي وبكل أسراره

قشور فاكهة مهملة لها فوائد خارقة لإنقاص الوزن ومحاربة السرطان

ستصدمك .. أطعمة احذري غسلها قبل الطهي

فيديو

ابدأ بنفسك.. إزاي تنجح أي علاقات فاشلة في حياتك | إسأل مع داليا

زميلة الضحية كشفت سر.. مفاجآت جديدة في قضية سيدة بورسعيد وابنتها

فوضت أمرها لله وفارقت الحياة .. ضحية جديدة للبلوجر هدير عاطف

تهدد مسيرته الرئاسية.. 4 اتهامات جنائية ضد ترامب تضعه في مأزق| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

اﻟﻤﺰﻳﺪ