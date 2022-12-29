720 جنيهًا دفعة واحدة.. أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

استمر مسلسل نزيف أسعار الذهب اليوم الخميس؛ مقارنة بأسعار الأصفر أمس الأربعاء وكذلك أعلى سعر وصل إليه الخميس الماضي 15 ديسمبر الحالي.

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقيمة 720 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار الاثنين الماضي ،حيث سجل 13,280 جنيها فيما سجل اليوم 12,560 جنيها.

وتراجع سعر أقل الأعيرة وهو عيار 12 ليسجل 886 جنيها بعدما تخطى الألف جنيه في وقت سابق.

وهوت أسعار الذهب في مصر على على خلفية رفع البنك المركزي الفائدة 300 نقطة أساس، كما تراجع الجنيه الذهب بقيمة 2640 جنيها مقارنة بيوم الخميس الماضي 15 ديسمبر، حيث سجّل حينها 15200 جنيه.

أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

وشهد سعر عيار 21 اليوم تراجعا ليسجل 1,550 جنيهًا للجرام الواحد كأقل سعر مقارنة بـ 1900 جنيه للشراء الخميس 15 ديسمبر بفارق 350 جنيهًا، كما سجل أقل الأعيرة وهو عيار 12 : 886 جنيها، وعيار 14 سجل 1,047 جنيها.

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أسعار الذهب عالميًا

وهوى السعر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,814 دولارات بعد 1814 أمس وذلك بعد أن سجّلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية.

وسجّلت عقود الذهب تراجعا ملحوظا إذ سجّل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، 1,804.04 دولارا، بقيمة 9.61 دولار وبنسبة 0.53%.

أسعار الذهب في مصر

وفي السوق المصرية من جديد، هبطت أسعار الذهب اليوم الخميس في موجة خسارة هي الأعلى في تاريخه ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,794 جنيهًا بعد ما تخطى 2100 في وقت سابق بدون مصنعية.

وانخفض سعر عيار 21 ليسجل اليوم 1,570 جنيها، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,346 جنيهًا، فيما سجّل سعر الجرام عيار 14 : 1,047 جنيهًا.

الذهب

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وتراجع سعر عيار 21 للجرام الواحد بعد قفزة قوية، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,794 جنيهًا بعد 2,143 جنيهًا للشراء.

وهبطت أسعار الأصفر، وسجل عيار 21 : 1,570 جنيها بعد 1900 جنيه الخميس 15 ديسمبر ، فيما وصلت أسعار عيار 18 اليوم بين 1,329 و 1,346 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

وتعتبر أسعار المعدن الأكثر جذبا للشراء ، محل اهتمام الذين يدخرون أموالهم فيه خاصة السبائك الصغيرة والجنيهات وكذلك المقبلون على الخطوبة ، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1550 جنيهًا للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1570 جنيها.

وشهد الأصفر صعود عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه الخميس 15 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1900 جنيه.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1570 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر عيار 21 للجرام الواحد العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيهًا و750 جنيها في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار المعدن النفيس خاصة عيار 21، محل بحث الملايين يوميا وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1570 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 1,794 جنيهًا.

الذهب

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1550 جنيهًا للبيع و 1,570 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,346 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,047 جنيها

الذهب

سعر الجنيه الذهب

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 12,560 جنيهًا

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1804 دولارات.

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

سعر المعدن اليوم الخميس بالمصنعية يكون مختلفا من منطقة إلى آخرى ومن محافظة لأخرى ، ويعود هذا التغير لاختلاف معاملات محلات الصاغة وكل تاجر وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها وكمية الزينة في المشغولات وطريقة تشكيلها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويبحث الكثير من الراغبين في الشراء في مصر عن سعر المصنعية والدمغة والضريبة في محلات الصاغة، والذي يختلف باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة المختلطة مع الذهب قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن والسبائك.