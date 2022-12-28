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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 28-12-2022

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 28-12-2022، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا أمس الثلاثاء.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزرواج والراغبين في الاستثمار.

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سعر الذهب اليوم في الإمارات

الوحدةسعر الذهب بالدرهم الاماراتي
سعر الذهب في الإمارات عيار 24224.50
سعر الذهب اليوم عيار 22205.75
أسعار الذهب في الإمارات عيار 21196.50
سعر الذهب اليوم عيار 18168.25
سعر الذهب اليوم عيار 14131.00
سعر الذهب اليوم عيار 12112.25
سعر أونصة الذهب6,984
سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم1,572
الكيلو224,571

 

وكانت أسعار الذهب في الإمارات قد سجلت 195.25 درهم إماراتي لعاير 21 ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24  حوالي 223.00 درهم إماراتي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 204.50 درهم إماراتي.


وسجل  سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 167.25 درهم إماراتي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 130.00 درهم إماراتي، بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 111.50 درهم إماراتي.

 

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