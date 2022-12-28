بعد ارتفاعه عالميا.. سعر الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 28-12-2022

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاربعاء 28-12-2022، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميا أمس الثلاثاء.

وينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية.

ويهتم الكثير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزرواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب اليوم في الإمارات

الوحدة سعر الذهب بالدرهم الاماراتي سعر الذهب في الإمارات عيار 24 224.50 سعر الذهب اليوم عيار 22 205.75 أسعار الذهب في الإمارات عيار 21 196.50 سعر الذهب اليوم عيار 18 168.25 سعر الذهب اليوم عيار 14 131.00 سعر الذهب اليوم عيار 12 112.25 سعر أونصة الذهب 6,984 سعر الجنيه الذهب في الإمارات اليوم 1,572 الكيلو 224,571

وكانت أسعار الذهب في الإمارات قد سجلت 195.25 درهم إماراتي لعاير 21 ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 223.00 درهم إماراتي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 204.50 درهم إماراتي.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى حوالي 167.25 درهم إماراتي، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 حوالي 130.00 درهم إماراتي، بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 حوالي 111.50 درهم إماراتي.