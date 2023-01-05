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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسميا سامسونج تعلن عن أرخص هواتفها لمحدودي الدخل Galaxy F04 .. سعر ومواصفات

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy F04

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية  رسميا عن واحد من هاتفها Galaxy F04، والذي يعد واحدا أرخص هواتفها الذكية، حيث يأتي الهاتف بمواصفات متميزة في الشاشة والكاميرا والبطارية، مع سعر رخيص يناسب الشباب ومحدودي الدخل. 

وأطلقت سامسونج هاتفها الأرخص Galaxy F04 في السوق الهندية ، حيث من المقرر أن تبدأ المبيعات في 12 يناير المقبل، كما سيتم إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الأسابيع المقبلة، حيث جاء بسعر 90 دولارًا أمريكيا، مع اللونين الوردي والأخضر. 

وجاء هاتف سامسونج  Galaxy F04 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع IPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، تقدم جودة + HD ، ودقة 1600 × 720 بكسل، مع معدل التحديث 60 هرتز في الثانية، مع ميزات بطاقة SIM المزدوجة و 4G VoLTE و Wi-Fi و Bluetooth و GPS ، ومقبس  3.5 ملم. 

ويقدم هاتف سامسونج  Galaxy F04 كاميرا خلفية مزدوجة، الأساسية بدقة 13 ميجابكس، ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، وفلاش LED ، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، وذلك بحسب موقع Gizmochina .     

ويعمل هاتف سامسونج  Galaxy F04 بمعالج من نوع  MediaTek Helio P35 من شركة ميديا تيك، وذاكرة وصول عشوائي سعو 4 جيجابايت رام،  وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت ، ونظام التشغيل Android 12 وواجهة المستخدم للسوفت وير OneUI، وبطارية سعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 واط.

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