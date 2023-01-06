أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 في مصر والسعودية والإمارات… رؤية بالأبعاد الثلاثية بدون نظارات

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تعد ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية رام RAM، واحدة من أحدث الميزات التي توصل إليها مصنعو هواتف أندرويد الذكية، حيث تعتبر الرامات جزءا لا يتجزأ من أي جهاز، وقد تنقص سعتها عندما يتعلق الأمر بتشغيل مهام معالجة ثقيلة أو عالية.

سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2، أحدث إصدار شركة أوبو Oppo القابلة للطي، والذي تتحدي به منافسيها في مجال الهواتف ذات الشاشات المطوية، من خلال إطلاق إصدارات جديدة تختلف تماما عن معيار عامل الشكل للأجهزة ذات الشاشات المرنة، ومن خلال طراز Oppo Find N2 تكسر الشركة الصينية معايير الأبعاد والنسب في مساحة الهاتف المطوى، والطريقة التي يتحول فيها إلى الهاتف إلى جهاز لوحى بشاشة صغيرة الحجم، لذلك سنوضح لك فيما يلي سعر ومواصفات جوال أوبو Find N2 في مصر والسعودية والإمارات.

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن هاتفها الأحدث الذي حصل مواصفات منافسة وأداء ممتاز، وينطلق هاتف Redmi Note 12 Pro + إلى الأسواق الدولية ضمن عائلة ريدمي نوت 12 لعام 2023.

كانت شركة جوجل Google الأمريكية، تخطط في وقت سابق لإطلاق إصدار Chrome 110 المحدث من متصفح جوجل كروم في يوليو 2021، ولكن بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد، أجلت الشركة خطتها إلى 15 يناير 2022، ثم إلى 10 يناير 2023.

أطلق واتساب WhatsApp، في عام 2022 العديد من الميزات الجديدة التي تعزز أمان المستخدم، بما في ذلك ميزة المجتمعات Communities، والصور الرمزية، وميزة الدردشة الذاتية، وتعديل الوسائط التي يتم عرضها مرة واحدة.

أعلنت العلامة التجارية الفرعية DIZO لشركة Realme - اليوم أنها ستطلق ساعتها الذكية الجديدة DIZO Watch D Pro في الهند بتاريخ 9 يناير الموافق يوم الإثنين القادم ظهرًا بالتوقيت المحلي.

كشفت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية في احتفال كبير بالهند عن سلسلة جوالات Redmi Note 12، التي تشمل Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro + التي سيتم بيعها في الهند مطابقة لأسمائها المتوفرة في الصين.

ترددت شائعات كثيرة منذ نوفمبر الماضي أن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الجديد من الشركة الكورية الجنوبية سوف يكون مع أزهى وأنقى شاشة تقدم ألوان نابضة بالحياة لهاتف محمول يباع في الأسواق، مع درجة سطوع تزيد عن 2000 شمعة في المتر المربع.

طُرح جوال OnePlus 11 رسميًا في السوق الصيني منذ أقل من 24 ساعة، قبل طرحه العالمي الشهر المقبل، وخلال هذه الساعات القليلة حقق نجاحا مذهلا وأرقام مبيعات يصعب تصديقها، ليكون الجهاز الأنجح في تاريخ شركة "وان بلس" OnePlus.

تشارك شركة أسوس ASUS بقوة خلال هذه الدورة من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية المقام في لاس فيجاس، حيث كشفت النقاب مؤخرا عن تقنية برمجية جديدة مثيرة للجدل، والتي سيتم طرحها مع بعض أجهزة الكمبيوتر المحمولة OLED لتمكين المستخدمين من الرؤية ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لنظارات.