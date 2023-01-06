ريلمي تعلن عن ساعتها Dizo Dpro الذكية، اعرف مواصفاتها

أعلنت العلامة التجارية الفرعية DIZO لشركة Realme - اليوم أنها ستطلق ساعتها الذكية الجديدة DIZO Watch D Pro في الهند بتاريخ 9 يناير الموافق يوم الإثنين القادم ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وفقا لموقع gsmarena نشرت الشركة بضع الصور الإعلانية والتسويقية لـ D Pro على صفختها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، كاشفة عن خيارات التصميم والألوان المختلفة للساعة.

مزايا ساعة DIZO Watch D Pro

لم تعلن DIZO حتى الآن بالتفصيل عن المواصفات DIZO Watch D Pro ، لكنها كشفت النقاب عن بعض مميزات الساعة الذكية من خلال بعض التصريحات الصحفية، منها أن ساعة DIZO Watch D Pro ستكون بشاشة مقاس 1.85 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز ودرجة سطوع قصوى 600 شمعة لكل متر مربع، وسيتم تشغيلها بواسطة معالج DIZO D1 مع نظام تشغيل DIZO OS وسيكون مدعوم بوحدة معالجة مركزية خاصة.

قالت شركة DIZO أن Watch D Pro الذكية ستحتوي على ذاكرة وصول عشوائي أكبر بمقدار 4 مرات من "الساعات الذكية القياسية التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 600 كيلو بايت" كما أنها مزودة بجهاز لـ مراقبة معدل ضربات القلب وقياس مستوى الأكسجين في الدم SpO2. وداعمة للاتصال بشريحة واحدة.

DIZO Watch D Pro

سيقدم نظام التشغيل DIZO على Watch D Pro "ميزات جديدة وقوية تجعله استثنائيا ومثير للاهتمام حقا" منها المرشحات الفنية لتخصيص وجه الساعة ، وخيار لتغيير أو إعادة ترتيب جميع وجوه الساعة الخمسة المحددة مسبقًا ، وهو أمر نادر جدًا في هذه الفئة.

مع عرض تفاصيل الطقس في الوقت الفعلي مع سرعة الرياح والرطوبة ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية وتوقعات درجة الحرارة و حالة الطقس خلال 3 ساعات القادمة، هناك أيضا وضع عدم الإزعاج الذكي الذي يعمل تلقائيًا عندما تكون نائمًا، هناك أيضا كاميرا صغيرة مع زر للغالق Shutter.