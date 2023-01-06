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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف سعر ومواصفات جوالات شاومي ريدمي نوت 12 في الإمارات والسعودية والأردن

Redmi Note 12
Redmi Note 12

 

كشفت شركة "شاومي" Xiaomi الصينية في احتفال كبير بالهند عن سلسلة جوالات Redmi Note 12، التي تشمل Redmi Note 12 و Redmi Note 12 Pro و Redmi Note 12 Pro + التي سيتم بيعها في الهند مطابقة لأسمائها المتوفرة في الصين.

وفقا لتقرير gsmarena كان حفل الإطلاق خاصًا بـ "Redmi Note 12 Series 5G" الداعم لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات، مما يشير إلى أن "شاومي" قد تقدم عضو جديد بنظام LTE فقط إلى عائلة Redmi Note 12 في المستقبل القريب.

Redmi Note 12

يأتي جوال Redmi Note 12 مزودًا بشاشة نوع AMOLED مقاس 6.67 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ووحدة معالجة مركزية من كوالكوم Snapdragon 4 من الجيل الأول. بالنسبة لإعداد الكاميرات، جد في الجهة الخلفية كاميرات ثنائية يمكن استخدام واحدة منهما فقط لإنتاج الصور، المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل مع وجود تقنية التركيز التلقائي للكشف عن الطور PDAF.

يأتي الهاتف باللون الأخضر أو الأسود ويكلف 15،499 روبية هندية (187 دولارًا / 175 يورو) أي ما يعادل 702 ريال سعودي و 686 درهم إماراتي و 5086 جنيه مصري و 132 دينار أردني مع طراز ذاكرة 4/128 جيجابايت

بالنسبة لطراز الـ 6/128 GB من الذاكرة فهو بسعر 17،499 روبية هندية (210 دولارًا / 200 يورو) أي ما يعادل 148 دينار أردني، و 789 ريال سعودي و 5712 جنيه مصري و 771 درهم إماراتي.

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

بينما جوال Redmi Note 12 Pro يأتي بنفس التصميم العام للإصدار القياسي، لكنه في الواقع أصغر قليلاً مع شريحة شرائح Dimensity 1080 وكاميرا رئيسية 50 ميجابيكسل ، ويحزم بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 67 وات.

يأتي Redmi Note 12 Pro بألوان الأسود والأزرق والوردي. بالنسبة للإصدار الأساسي 6/128 جيجابايت فهو بسعر 24999 روبية هندية (300 دولار / 285 يورو) أي ما يعادل 1101 درهم إماراتي، و 8159 جنيه مصري، و 1127 ريال سعودي، و 212 دينار أردني

أما بالنسبة لطراز ذاكرة 8/128 جيجا بايت، يبدأ بسعر 26999 روبية هندية (325 دولارًا / 307 يورو) اي ما يعادل 230 دينار أردني، و 8839 جنيه مصري، و 1193 درهم إماراتي، و 1193 ريال سعودي.

ريدمي نوت 12 برو بلس

أما بالنسبة للطراز الذي يتصدر النطاف وهو ريدمي نوت 12 برو بلس، بشاشة OLED وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة أيضا لكنه الجهاز الأول  في الهند مع مستشعر ISOCELL HPX من سامسونج للكاميرا الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل، كما أنه يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات .

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يبدأ Redmi Note 12 Pro + من 25999 روبية هندية (315 دولارًا / 295 يورو) أي ما يعادل 1183 ريال سعودي، و 1157 درهم إماراتي، و 8567 جنيه مصري و 223 دينار أردين، للمتغير الأساسي 8/256 جيجابايت 

 في حين أن إصدار 12/256 جيجابايت بسعر 28999 روبية هندية (350 دولارًا / 330 يورو) اي ما يعادل 248 دينار أردني، و 9521 جنيه مصري، و 1285 درهم إماراتي، و 1315 ريال سعودي.

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