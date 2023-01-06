درجة سطوع ألفي شمعة.. سامسونج تكشف عن شاشة هاتف Galaxy S23 Ultra

ترددت شائعات كثيرة منذ نوفمبر الماضي أن هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra الجديد من الشركة الكورية الجنوبية سوف يكون مع أزهى وأنقى شاشة تقدم ألوان نابضة بالحياة لهاتف محمول يباع في الأسواق، مع درجة سطوع تزيد عن 2000 شمعة في المتر المربع.

أول موبايل يحصل على شاشة الـ 2000 شمعة

وفقا لتقرير androidheadlines جاءت أخبار أكيدة بأن سلسلة هواتف Galaxy S23 بأكملها ستكون بأقصى درجة سطوع 1750 شمعة في المتر المربع، ولكن تبين حاليا أن الأمر قد يتغير في المستقبل القريب جدا، حيث قدمت Samsung بالفعل شاشة هاتف ذكي بأكثر من 2000 شمعة في المتر المربع من ذروة السطوع، كشفت النقاب للمرة الأولى عن شاشة UDR 2000 OLED في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في دورة 2023 هو الحدث الذي يسبق إطلاق سلسلة هواتف Galaxy S23.

أول موبايل يحصل على شاشة الـ 2000 شمعة

شركة UDR

UDR هي علامة تجارية فرعية حديثة مملوكة لشركة Samsung. زهي اختصار لـ جملة "Ultra Dynamic Range". تشير الشائعات إلى أن التكنولوجيا الجديدة يمكن أن تتجاوز إمكانيات Dolby Vision ذات الـ 12 بت، زتورج ساموسنج للشركة على أنها تطور وطفرة جديدة بالمقارنة مع HDR10 + ، وهو إصدار من النطاق الديناميكي العالي (HDR) الذي طورته سامسونج بالاشتراك مع شركاء في مجالها، إذا صحت المعلومات، فقد تؤدي UDR إلى تحسين تجربة الوسائط المتعددة على الهواتف الذكية بشكل كبير.

حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات تفصيلية حول الشاشة الجديدة، لم تذكر سامسونج في المعرض المقام في لاس فيجاس سوى ذروة السطوع لأكثر من 2000 شمعة. تم عرض شاشة UDR 2000 الجديدة جنبًا إلى جنب مع شاشة OLED "تقليدية"، حتى يتمكن المشاهدين من رؤية الفارق الكبير بين التقنيتين، حيث تقدم الألوان والانعكاسات بشكل أفضل ، مما يتيح تجربة مشاهدة أكثر حيوية وواقعية، لترتقي شركة UDR من سامسونج بشاشات الهواتف الذكية والتابلت إلى مستوى جديد تمامًا من ناحية درجة السطوع وجودة الصورة.