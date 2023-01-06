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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برسمة نار على رقبتها.. راندا البحيري في جلسة تصوير جديدة

راندا البحيري
راندا البحيري

خطفت الفنانة راندا البحيري الأنظار، في جلسة تصوير جديدة وغريبة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت راندا البحيري في جلسة التصوير، بوجود رسمة نار علي رقبتها، واضعة ميك أب بنفس الألوان علي وجهها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة راندا البحيري الغريبة. 

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يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل، وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد.

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