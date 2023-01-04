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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أمام برج خليفة.. إطلالة جذابة لـ راندا البحيري عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة راند البحيرى ،جمهورها صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت راندا البحيرى بإطلالة جذابة من أمام برج خليفة و علقت قائلة : و لسه أجواء الإحتفال هنا برج خليفة.

 

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى مسلسل "الأخ الكبير"، وهو مسلسل ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

 

وشاركت في فيلم "الحوت الأزرق" الذي يضم عددا كبيرا من الفنانين منهم أحمد سلامة وعماد رشاد وأحمد صيام وعبد الله مشرف وراندا البحيري، وهو من تأليف أسامة حسام الدين ومن إخراج الفنان علاء مرسي.

 

وتزوجت راندا البحيري مرة واحدة من رجل الأعمال سعيد جميل، وانفصلت عنه عام 2011 بعد إنجاب طفلها الوحيد.

اعمال راندا البحيري الفنانة راندا البحيري صور راندا البحيري اخبار راندا البحيري

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