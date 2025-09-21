رئيس اتحاد الطائرة يُشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية للشباب: أشكر وزير الرياضة واللجنة الأولمبية|صور

أشاد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية للشباب، بقيادة الإعلامية منى عبدالكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري.

ووجّه قمر تحية خاصة للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سمير وجهازه الإداري والطبي، تقديرًا لدورهم في إعداد جيل واعد من اللاعبين.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الرياضة المصرية، بعد تتويج منتخب شباب مصر بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، بعد أداء مميز وحفاظه على سجله خاليًا من الهزائم.

كما شكر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاتحاد الأفريقي برئاسة بشرى حجيج على الثقة في إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل إضافة مهمة لدعم العلاقات القارية وتأكيد مكانة مصر في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وثمّن قمر الدعم الكامل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لما قدماه من رعاية ومساندة، مؤكدًا أن التنظيم خرج في أبهى صورة تليق باسم مصر.

واختتم المهندس ياسر قمر تصريحاته بأن تتويج شباب الفراعنة بالكأس القارية وسط أجواء احتفالية، يكتب صفحة جديدة من التألق الأفريقي ويؤكد ريادة مصر في تنظيم كبرى البطولات القارية والسيطرة على الألقاب القارية.