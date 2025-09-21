قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي
إصابة 8 جنود إسرائيليين في انقلاب مركبة عسكرية عند مشارف غزة
تحرك الفوج الثاني من قافلة المساعدات الإنسانية الـ41 من مصر إلى غزة
خطوات وإجراءات تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء
بعد قليل .. نظر دعوى إبراهيم سعيد لضم حضانة بناته
أول رد فعل للرئيس الإيراني على تجديد عقوبات مجلس الأمن الدولي
استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025
مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد
جرس الحصة ضرب .. معلومات مهمة عن الدراسة في المعاهد الأزهرية بالعام الجديد
وزير التعليم يتفقد مدارس القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد
بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش الدرب الأحمر .. بعد قليل
الأمم المتحدة تحذر: الفاشر على شفا كارثة والمدنيون يدفعون الثمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس اتحاد الطائرة يُشيد بتنظيم مصر للبطولة الأفريقية للشباب: أشكر وزير الرياضة واللجنة الأولمبية|صور

ياسر قمر: أشكر وزير الرياضة والأولمبية ..وسعيد بنجاح تنظيم بطولة افريقيا للطائرة
ياسر قمر: أشكر وزير الرياضة والأولمبية ..وسعيد بنجاح تنظيم بطولة افريقيا للطائرة

أشاد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بالجهود الكبيرة التي بذلتها جميع اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية للشباب، بقيادة الإعلامية منى عبدالكريم، أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المنظمة، والكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة، والتي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 11 حتى 21 سبتمبر الجاري.

ووجّه قمر تحية خاصة للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سمير وجهازه الإداري والطبي، تقديرًا لدورهم في إعداد جيل واعد من اللاعبين.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الرياضة المصرية، بعد تتويج منتخب شباب مصر بلقب البطولة الأفريقية للكرة الطائرة، بعد أداء مميز وحفاظه على سجله خاليًا من الهزائم.

كما شكر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الاتحاد الأفريقي برئاسة بشرى حجيج على الثقة في إسناد تنظيم البطولة إلى مصر، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل إضافة مهمة لدعم العلاقات القارية وتأكيد مكانة مصر في استضافة كبرى الأحداث الرياضية.

وثمّن قمر الدعم الكامل من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، لما قدماه من رعاية ومساندة، مؤكدًا أن التنظيم خرج في أبهى صورة تليق باسم مصر.

واختتم المهندس ياسر قمر تصريحاته بأن تتويج شباب الفراعنة بالكأس القارية وسط أجواء احتفالية، يكتب صفحة جديدة من التألق الأفريقي ويؤكد ريادة مصر في تنظيم كبرى البطولات القارية والسيطرة على الألقاب القارية.

المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة الإعلامية منى عبدالكريم للبطولة الأفريقية للشباب الكابتن حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ومدير البطولة البطولة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

مظاهرات الاحتلال للافراج عن الأسرى

مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

روبرتو مانشيني

إفريقيا مش في دماغهم.. 9 مدربين عالميين رفضوا الأهلي..أسماء مثيرة

ترشيحاتنا

علي جمعة

ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة؟..علي جمعة يجيب

الوضوء

كيف أتطهر من النجاسة وأنا لا أعلم موضعها؟ دار الإفتاء تجيب

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

بالصور

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

إطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تثير ضجة من أحدث جلسة تصوير

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

تصميم جذاب.. هنا الزاهد تخطف الانظار بإطلالتها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

ايناس الدغيدي

إيناس الدغيدي تكشف سر نضارتها: هذه الحقن هي السبب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

حسام حبيب يكشف الحقيقة: علاقته بشيرين وتفاصيل قضية المخدرات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد