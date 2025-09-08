أشرف صبحي: نادي "النادي" طفرة في البنية التحتية للمنشآت الرياضية الحديثة

اصطحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في جولة داخل نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة ما يضمه من منشآت رياضية وخدمية على أعلى مستوى.

خلال الجولة، تم استعراض مكونات النادي من مجمع حمامات السباحة، ملاعب التنس والإسكواش، ملاعب كرة القدم، الصالة المغطاة الرئيسية، وصالات الجمباز والألعاب الجماعية المجهزة لخدمة ذوي الهمم، كذلك استعراض التجهيزات الفنية المتوافرة التي تعكس رؤية الدولة المصرية في بناء منشآت رياضية عصرية تحقق متطلبات مختلف الفئات المجتمعية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن نادي "النادي" يمثل نموذجًا متطورًا للمنشآت الرياضية الحديثة التي تُقام وفق المعايير الدولية، ويخدم قطاعًا واسعًا من سكان العاصمة الإدارية والمناطق المحيطة، موضحًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتهيئة بيئة رياضية متكاملة تشمل جميع الفئات، ومن بينهم ذوي القدرات الخاصة.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار عن إعجابه بما تشهده مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية الرياضية، مؤكدًا أن ما رآه داخل نادي "النادي" بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس رؤية واضحة واهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية بالرياضة كأحد ركائز التنمية المجتمعية.

