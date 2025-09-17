قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحركات أوروبية ضد الاحتلال.. هل تنقلب الطاولة على إسرائيل؟
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
رياضة

وزير الرياضة يتابع استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة لبطولة العالم بالفلبين

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
عبدالله هشام

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، للاطمئنان على أحوال بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة، والتي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف القارات.

وأكد الوزير دعمه الكامل للفريق وجهازه الفني، مشيدًا بما يقدمه لاعبو الفراعنة من أداء مميز في البطولة، وروح عالية تعكس الطموح والعزيمة على تحقيق إنجاز يليق باسم مصر.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين وتونس وإيران، وتشهد المجموعة صراعًا قويًا بعد تساوي جميع المنتخبات برصيد 3 نقاط مع ختام الجولة الثانية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة مرتقبة أمام المنتخب التونسي يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء حاسم نحو التأهل للدور التالي. 

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر منتخب مصر للكرة الطائرة

