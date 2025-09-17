وزير الرياضة يتابع استعدادات منتخب مصر للكرة الطائرة لبطولة العالم بالفلبين

أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالمهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، للاطمئنان على أحوال بعثة المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة، والتي تستضيفها العاصمة الفلبينية مانيلا بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف القارات.

وأكد الوزير دعمه الكامل للفريق وجهازه الفني، مشيدًا بما يقدمه لاعبو الفراعنة من أداء مميز في البطولة، وروح عالية تعكس الطموح والعزيمة على تحقيق إنجاز يليق باسم مصر.

ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الفلبين وتونس وإيران، وتشهد المجموعة صراعًا قويًا بعد تساوي جميع المنتخبات برصيد 3 نقاط مع ختام الجولة الثانية.

ويستعد الفراعنة لمواجهة مرتقبة أمام المنتخب التونسي يوم الخميس المقبل الموافق 18 سبتمبر في تمام الساعة 8:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، في لقاء حاسم نحو التأهل للدور التالي.