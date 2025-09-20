حضن واحد بس..إسراء عبدالفتاح تعبر عن افتقادها لوالدها

قامت الفنانة إسراء عبدالفتاح بمشاركة صورتها مع والدها الراحل، مستعينة بالذكاء الإصطناعي، على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “حضن واحد بس يا بابا".

انفصال حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح

كما أكدت مصادر كثيرة أنّ حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح انفصلا منذ حوالي 5 أشهر، إلا أن إجراءات الطلاق لم تكتمل رسميًا حتى الآن، ولكن بالرغم من الانفصال، فإن كلا الطرفين لا يزالان يحتفظان بعلاقة ودية، ربما لأجل ابنتهما “تمارا”، كما أُشير إلى وجود محاولات حالية لإصلاح العلاقة من خلال مقربين منهما.

ومع انتشار تلك الأخبار لم يصدر أي تصريح رسمي من حمدي أو إسراء بشأن الانفصال، ما زاد من الغموض حول مستقبل العلاقة.