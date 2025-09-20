وزير الثقافة: المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود

أكد وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أن المسرح لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود وبناء جسور التواصل بين الشعوب.

وأضاف وزير الثقافة - في كلمة ألقاها خلال حفل ختام فعاليات الدورة 15 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) مساء اليوم /السبت/ بمكتبة الإسكندرية - أن المهرجان شهد تلاقي تجارب مسرحية من مصر وأكثر من 16 دولة عربية وأجنبية، وتحولت قاعات العروض إلى ساحات للحوار والتعبير والتجديد.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده في واحد من أهم المحافل الثقافية التي تعكس مكانة الإسكندرية كعاصمة للفن والإبداع، مشيدا بما شاهده من طاقات متفجرة لشباب لم يجمعهم إلا حب المسرح، قدموا على مدار أيام المهرجان صورة صادقة عن جوهر هذا الفن العظيم.

وأوضح "هنو" أن ما يميز هذا المهرجان أنه انطلق من الإسكندرية بفكرة بسيطة تحمل إيمانا عميقا برسالة المسرح.. وبجهود مؤسسه المخرج الدكتور جمال ياقوت، والقائمين عليه، وشباب المتطوعين الذين تجاوز عددهم المئات، صار اليوم علامة دولية مضيئة على خريطة المهرجانات المسرحية، موجها التحية إلى هذه اللوحة المتفردة التي جعلت من (مسرح بلا إنتاج) نموذجا للابتكار والإرادة والإيمان بقيمة الفن.

وأكد أن وزارة الثقافة ستظل دائما داعما للمبادرات التي تمنح الشباب فرصة للتعبير الحر عن إبداعاتهم، وتفتح أمامهم مساحات للقاء وتبادل الخبرات، إيمانا بأهمية الاستثمار في العقول.

