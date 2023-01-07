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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أجواء فرحة خلال قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي فى بورسعيد.. صور

وكيل مطرانية بورسعيد
وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشو

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد اقبال كثيف من الإخوة الأقباط لتأدية قداس عيد الميلاد المجيد وسط استنفار أمنى كبير بمحيط الكنيسة و الشوارع المؤدية إليها 
 

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى

ترأس اقامة الصلاة كبار كهنة الكنيسة وهم القمص بولا سعد وكيل مطرانية بورسعيد  والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمى بجانب حضور العديد من رجال الدين المسيحى .

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى

 قدمت الكنيسة مجموعة من الطقوس الدينية والترانيم الخاصة بتلك المناسبة ، بجانب اقامة صلاة عيد الميلاد المجيد .

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى

ملائكة الشمامسة 


وارتدى العديد من اطفال شمامسة كنيسة الأنبا بيشوي بمحافظة بورسعيد الملابس الخاصه بهم ، وقاموا بأداء القداس و الصلوات في اجواء من الفرحه وبدوا في زيهم الأبيض أشبه بالملائكه  

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى

الصحة تعلن الاستنفار 

 

وعلى جانب آخر أكد الدكتور أحمد ابوهاشم وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد عن تواجد سيارة اسعاف بشكل ثابت طيلة أمس أمام كل كنيسة فى محافظة بورسعيد لتقديم الخدمات الطيبة للمواطنين حال حدوث أى شئ.

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى

استنفار أمني لحين انتهاء القداس 

خلال زيارته لعدد من الكنائس..محافظ بورسعيد يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بأعياد الميلاد

مطران بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة مار جرجس |شاهد

وعلى الجانب الأخر شهدت الشوارع المحيطة بكافة كنائس بورسعيد وعلى أبواب الكنائس أيضا استنفار أمنى مشدد بجانب وجود دوريات أمنية جابت شوارع المحافظة وقامت قوات الأمن أيضا بغلق الطرق المؤدية إلى الكنائس لحين انتهاء اقامة قداس عيد الميلاد المجيد. .

وكيل مطرانية بورسعيد يترأس قداس عيد الميلاد بكنيسة الانبابشوى
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