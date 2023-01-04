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رئيس التحرير
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محافظات

بورسعيد تستقبل سفينة الكتب «لوجوس هوب» بميناء بورسعيد السياحى.. اليوم

صدى البلد

أتمت محافظة بورسعيد استعدادتها لاستقبال سفينة الكتب «لوجوس هوب»  بميناء بورسعيد السياحى اليوم الاربعاء ٤ يناير في تمام الساعة ١٢ ظهرا . 

 وتفتح السفينة أبوابها للزائرين  غد الخميس  بدءا من الساعة  العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا لمدة 20 يوما فيما عدا الأحد، و تستقبل زائريها الجمعة من الثالثة عصرا حتى العاشرة مساء، ومن المقرر أن تغادر السفينة الميناء يوم 23 يناير  مستكملة رحلتها إلى ميناء العقبة  

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وأعلنت محافظة بورسعيد الترتيبات التنظيمية والأمنية المتعلقة باستقبال «لوجوس» والمترددين على مكتبتها وفعاليتها الثقافية المختلفة وأشارت إلى جاهزية الميناء السياحى لاستقبال زائرى المكتبة من الطلاب ومحبى القراءة فى الفئات العمرية ما بين 13 إلى 65 عاما .

وكان محافظ بورسعيد قد وجه بضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات التنفيذية والأمنية، واعداد جداول تنظيمية يومية خلال فترة رسو السفينة بميناء بورسعيد،  كما وجه المحافظ بضرورة الحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدينة و منع التكدس المروري، وتوفير ساحات انتظار للسيارات والاتوببسات  القادمة من المحافظات الأخرى.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه هناك تنسيق متواصل بين كافة أجهزة المحافظة والهيئة الاقتصادية، للتيسير على الزائرين خلال تنقلاتهم من والي السفينة،  وسيتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال الدخول للمركب فضلا عن تنظيم حركة الدخول والخروج من وإلى المركب،  وأكد اللواء عادل الغضبان أنه خلال فترة رسو مركب الكتب بميناء بورسعيد سيتم توفير فرق موسيقية على مدار اليوم في ساحة مصر، فضلا عن تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي تتماشى مع الحدث.

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