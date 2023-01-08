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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

موت على الأسفلت.. اصطدام حافلتين يودي بحياة 40 شخصا ويصيب 100 بالسنغال

صورة من الحادث السير
صورة من الحادث السير بوسط السنغال

أودى تصادم حافلتين بحياة 40 شخصا، وإصابة 115 آخرين، في حادث سير بوسط السنغال.

وقع الحادث بين مدينتني كافرين وتامبا بوسط السنغال، حيث اصطدمت إحدى الحافلتين بالأخرى.

وأوضحت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن المسئولين السنغاليين سيلتقون في الأيام المقبلة لمناقشة السلامة على الطرق في البلاد.

كواليس الواقعة 

صورة من الحادث

وأفادت التقارير الإخبارية، بأن فرق إنفاذ القانون والإطفاء والإنقاذ كانت في موقع الحادث، الذي وقع في الساعة 3:15 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الأحد (8 يناير). 

تزعم التقارير الآن أنه تمت إزالة حطام الحافلتين الآن وعادت حركة المرور العادية إلى التدفق مرة أخرى.

مشاهد مأساوية

فيما تُظهر الصور المروعة لحادث التحطم إحدى الحافلات على ما يبدو مدمرة تمامًا خلف مجموعة عجلاتها الأمامية. 

صورة من الحادث

وقال رئيس العمليات في فرقة الإطفاء الوطنية السنغالية العقيد الشيخ، قال "لقد كانت حادثة خطيرة". 

وأضاف أن جميع الضحايا نقلوا إلى مستشفيات ومراكز طبية في بلدة كفرين.

موت حادث سير وسط السنغال حافلة أسفلت

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