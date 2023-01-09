حقيقة تأجيل الامتحانات في القاهرة اليوم بعد تساقط الثلوج والأمطار الغزيرة

شهدت محافظة القاهرة هطول أمطار غزيرة ضمن حالة من الطقس السيئ تضمنت حبات البرد والثلوج على بعض المناطق أمس ، وتساءل الكثير عن هل يتم تعليق الامتحانات اليوم بسبب الطقس السيئ.

تساقط الثلوج

ويبحث الكثير من طلاب الجامعات والمدارس في مصر، عبر السوشيال ميديا عن إغلاق الجامعات والمدارس وتعطيل امتحانات نصف العام اليوم بسبب الأمطار، بالتزامن مع إعلان الأرصاد سقوط أمطار اليوم على عدة مناطق ضمن حالة الطقس اليوم.

السيول

وتشهد البلاد بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

أمطار

كما يشهد طقس اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حقيقة تعطيل الامتحانات

ولم تصدر محافظة القاهرة أو مديرية التربية والتعليم أي بيان أو تصريحات تفيد بتعطيل أو تأجيل الامتحانات بسبب حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث أنه من المقرر اجراء امتحانات الصفوف بحسب الجداول المعلنة سابقا.

الامتحانات

شهدت العديد من المناطق في عدة محافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة من شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وأكد هيئة الأرصاد الجوية أنه مع تحرك المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا شرقًا تستمر الأجواء الممطرة خلال ساعات الليل حتى الصباح الباكر اليوم الاثنين، لتكون سقوط الأمطار المتوسطة قائمة علي السواحل الشمالية الشرقية و سيناء تصل الي حد السيول علي مناطق من شمال ووسط سيناء.

الأمطار

الطقس البارد

كما تكون هناك أمطار متوسطة الشده أحيانا إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري وخليج السويس وجنوب سيناء، و تمتد الامطار خفيفة الي مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

كما أعلنت الأرصاد استمرار الطقس البارد في الصباح الباكر وساعات الليل علي أغلب الانحاء.

الطقس البارد

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منخفض جوي متعمق

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات متلفزة، إلى أن هناك نشاط للرياح مع نهاية الأسبوع ، ويسبب الشعور بانخفاض بشكل أكبر في درجات الحرارة نهارا.

وأضافت : “ منذ أمس الأحد هناك منخفض جوي متعمق يعمل على حالة من التقلبات الجوية تبدأ من مطروح واسكندرية وتتساقط معها حبات البرد ويتكون البرق والرعد”.

وحذرت من الاقتراب من أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات والمنازل المتهالكة خلال سقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

القاهرة 18 12

العاصمة الإدارية 19 11

6 أكتوبر 18 11

بنهــــا 18 12

دمنهور 18 12

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 18 11

المنصورة 19 12

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 19 11

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 19 12

السويس 18 12

العريش 18 12

رفح 18 12

رأس سدر 20 11

نخل 18 06

كاترين 15 04

الطور 22 13

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 09

سيوة 18 09

رأس غارب 21 14

الغردقة 23 16

سفاجا 22 15

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 23 14

أبو رماد 24 13

رأس حدربة 23 13

الفيوم 20 10

بني سويف 20 08

المنيا 19 08

أسيوط 20 08

سوهاج 20 09

قنا 21 09

الأقصر 21 08

أسوان 22 10

الوادي الجديد 20 09

أبوسمبل 22 09