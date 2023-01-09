عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقوط أمطار متوسطة في أماكن متفرقة بالإسماعيلية

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار متوسطة في أماكن متفرقة علي مستوي المحافظة.

تناولت مبيدًا حشريًا .. مصرع سيدة بالعقد الرابع في الإسماعيلية

وكانت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنري ابراهيم، أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية عن تأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، الاحد،يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.

وحسب البيان أشارت التوقعات الي  سقوط أمطار رعدية، قد تكون متوسطة بنسبة ٦٠ ٪ تقريباً على محافظة الإسماعيلية.

وكانت الشبورة المائية هى الظاهرة السائدة خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من والى الاسماعيلية.

كما أعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى ١٩° والصغرى ١٢° درجة مئوية.

محافظة الاسماعيلية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة الشبورة المائية درجات الحرارة المتوقعة درجات الحرارة المتوقعة الشبكة الوطنية للطواريء سقوط أمطار متفاوتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا يحسم جدل إيقاف كهربا مع الأهلي

التعليم تكشف حقيقة إغلاق المدارس وتعطيل امتحانات نصف العام غداً بسبب الأمطار

اللي معاه دهب يبيعه.. لماذا طالبت الغرف التجارية بالتخلص من المعدن الأصفر؟

كلمتان من الفيفا قلبت الموازين.. هل يشارك كهربا مع الأهلي أمام المصري بدون غرامة ؟

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على مناطق بالبلاد | الطقس غدا

اتفاق ودي.. الاتحاد السكندري يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال مروان عطية للزمالك

أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة مليارديرة مصرية للمحاكمة

موضوعات متعلقة

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

دعاء الرسول ليلة الجمعة .. 11 كلمة لا ترد لغفران الذنوب

أول امرأة في التاريخ مستشارة لشيخ الأزهر لشئون الوافدين.. السيرة الذاتية

كيف أبر أمي بعد وفاتها ؟ افعل 5 أمور تضمن لك الجنة

أدعية قرآنية مجربة لفك الكرب وزيادة الرزق وفتح أبواب الخيرات

دعاء أذان الفجر .. 24 كلمة تغفر ذنوبك وتفتح لك أبواب الخيرات

دعاء عن رسول الله لا يرد أبدا يوم الجمعة.. مجاب في هذه الساعة

كيف أتت السيدة مريم بفاكهة الصيف والشتاء رغم إغلاق 7 أبواب عليها؟.. أزهري يجيب

ترشيحاتنا

كيف حذر سيدنا النبي من استباحة أعراض الناس

عاجل | الأهلي يدرس استعارة تريزيجيه في مونديال الأندية

نوع من المكسرات يؤدى إالى وفاه الاطفال

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 : موعد مع عريس

بايدن يتابع الوضع في البرازيل عن كثب بعد اقتحام مبنى البرلمان والرئاسة

برج الأسد .. حظك اليوم الاثنين 9 يناير 2023 : تغيير مهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجعى جمالك .. طرق علاج دوالي الوجه بدون ليزر

فقدت الطبطبة.. مريم فخر الدين عاشت مزدوجة الديانة وتعرضت للضرب من زوجها

مشروب الشتاء الساحر.. طريقة تحضير السحلب زي المحلات

مشروب الشتاء.. فوائد تناول كوب من السحلب

فيديو

بعد 670 ابنا وحفيدا.. لماذا قرر موسى الأوغندي التوقف عن الإنجاب؟| فيديو

تبيع ولا تشتري.. هل تتأثر أسعار العقارات بعد طرح شهادات الـ 25%؟

ياسر جلال و رشا مهدي وأنوشكا يقدمون واجب العزاء في والدة طارق لطفي

عارفين كل حاجة.. نجم كرة سعودي يفجر مفاجأة عن مقالب رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

د. آية صلاح

جدد يومك.. جدد حياتك

إلهام أبو الفتح

أفراح الصعيد

محمود الجلاد

برامج الإفتاء داخل البيوت المصرية

مجدي أبوزيد

قانون المحال العامة.. انتفاضة ضد الفساد

اﻟﻤﺰﻳﺪ