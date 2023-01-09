سقوط أمطار متوسطة في أماكن متفرقة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، سقوط أمطار متوسطة في أماكن متفرقة علي مستوي المحافظة.

وكانت الشبكة الوطنية للطواريء والسلامة بإقليم القناة، برئاسة اللواء هنري ابراهيم، أعلنت في بيان عبر صفحتها الرسمية عن تأثر البلاد بوجود منخفض جوى متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوى بارد فى طبقات الجو العليا، الاحد،يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.

وحسب البيان أشارت التوقعات الي سقوط أمطار رعدية، قد تكون متوسطة بنسبة ٦٠ ٪ تقريباً على محافظة الإسماعيلية.

وكانت الشبورة المائية هى الظاهرة السائدة خلال ساعات الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من والى الاسماعيلية.



كما أعلنت أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى ١٩° والصغرى ١٢° درجة مئوية.