أمطار غزيرة.. هيئة الأرصاد تحذر من استخدام التليفون المحمول غدا.. تفاصيل

يشهد الطقس في مصر أمطارا وتقلبات جوية، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بوجود منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا يعمل على سقوط أمطار متفاوتة الشدة على معظم أنحاء الجمهورية.

نصائح على المواطنين اتباعها

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين اتباع الآتي:

القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة. التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر. تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار. تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية. عدم فتح النوافذ أثناء الأمطار الرعدية. عدم استخدام التليفون المحمول فى تصوير الصواعق.

ويشهد غدا الإثنين، طقس خريفي بارد في الصباح الباكر، لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وفيما يلي نستعرض توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة غدا الإثنين 9 يناير:

محافظة القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة.

محافظة الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة.

محافظة مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.

محافظة المنيا العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 8 درجات.

محافظة أسيوط العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات.

محافظة سوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات.

محافظة قنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.

محافظة أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 9 درجة.

ويشهد غدا فرص ضعيفة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 30%، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وخليج السويس، وفرص أمطار متوسطة قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على شمال الصعيد.

منخفض جوي يؤثر على مصر

وقالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بـ هيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة قد حذرت من وجود منخفض جوي يؤثر على جمهورية مصر العربية، وهو ما بدأ صباح اليوم على المحافظات الغربية، حيث تأثرت محافظة مطروح وتحديدًا سيدي براني والسلوم بأمطار كانت غزيرة ورعدية ومصحوبة بحبات البرد، وأدت لتجمعات مياه كبيرة وملء الآبار في محافظة مطروح وخاصة صحراء مطروح.

وأضافت أن الأمطار أثرت أيضًا على محافظة الإسكندرية والبحيرة وكانت ما بين متوسطة إلى غزيرة، كما تشهد الآن العديد من محافظات الوجه البحري أمطار ما بين متوسطة ورعدية في بعض المناطق مثل الغربية والمنوفية والقاهرة الكبرى والجيزة.

وتابعت، أن الأمطار تؤثر على محافظة الجيزة ومدينة الإنتاج الإعلامي ومدينة 6 أكتوبر والعياط والجيزة والصف، وشرق القاهرة في مدينتي والشروق والعبور والعاشر من رمضان التي تتأثر بأمطار رعدية، موضحًا أنه من المتوقع استمرار هذه الطقس والأمطار على مدار الليلة ما بين خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق، ومحافظات الوجه البحري قد تكون الأمطار غزيرة فيها خاصة محافظات الشمالية.

وأردفت، أن مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن شدة الأمطار تخف تدريجيًا غدًا وتستمر على السواحل الشمالية أمطار متوسطة وبعض المناطق قد تكون الأمطار فيها غزيرة، وقد تصل الأمطار لحد السيول في شمال ووسط سيناء بسبب الطبيعة الجبلية الجغرافية في هذه المناطق.

وأوضحت، أن الأمطار مازالت مستمرة غدًا على القاهرة ولكنها أمطار خفيفة وأقل حدة من اليوم، قائلة: "الليلة تعتبر ذروة الحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية"، مؤكدًة أن بعض المناطق حاليًا من شرق القاهرة ومدينة الإنتاج الإعلامي تأثرت بسحب رعدية تعطي رخة شديدة غزيرة تكون مدتها حوالي ربع ساعة ويسقط معها حبات من البرد وحبات ثلج صغيرة، وهي مستمرة معنا هذه الليلة فقط.

من جانبه قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد، إن الأمطار ستستمر حتى غدا ولكن ستكون أهدى من اليوم وستكون هناك أمطار على القاهرة في فترات الليل خفيفة أو متوسطة، والسبب في هذه الأمطار والتغير الجوي هو منخفض في طبقات الجو العليا ترتفع فيه فروق درجات الحرارة بين درجات الحرارة القريبة من سطح وطبقات الجو العليا مما أدى لسقوط هذه الأمطار التي دخلت في مرحلة المتوسطة.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأمطار طبيعية على محافظات شمال البلاد خاصة أننا في فصل الشتاء فهو أمر طبيعي في جمهورية مصر العربية، وأن هذه الأمطار ليست مؤشر على أنه سيكون شتاء قاس، ودرجات الحرارة في مؤشراتها الطبيعية ولكن الأمطار هي أمر طبيعي في فصل الشتاء.