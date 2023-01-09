سرقوا الهدوم .. أول تحرك برلماني ضد أبليكيشن مكوجى | فيديوجراف

تطبيق مكوجي، هو أحد التطبيقات الجديدة التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب استخدام بعص المواطنين له وتعرضهم للنصب على حد قولهم.

بداية تطبيق مكوجي

تطبيق مكوجي يعمل على تسهيل جمع الملابس للقيام بأعمال تنظيف والمكوى في محاولة لتطوير مهنة المكوجي والتسهيل على المستخدمين، وتوفير خدمة مميزة ومتطورة تواكب التطور التكنولوجي، إلا أن التطبيق لم يلبي احتياجات المستخدمين بل وتعرضوا لأزمات ومشاكل وفقا لبعض المستخدمين.

بعض شكاوى المستخدمين وصلت إلى حد تعرضهم للنصب والسرقة وعدم قدرتهم على استعادتهم ملابسهم مرة أخرى التي جمعها العاملين على التطبيق منهم، ما جعل الأمور تأخذ منحنى آخر ودفع بعض نواب البرلمان للحديث عن التطبيق ومناقشة أزمته.

ويمكنك التعرف على القصة الكاملة من خلال الفيديوجراف التالي: