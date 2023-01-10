عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بإقليمى الفيوم

انقلاب جرار
انقلاب جرار

لقي شخصان مصرعهما، في حادث إنقلاب جرار زراعي ، بعد الطريق الإقليمي الفيوم القاهرة ، في نطاق محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من هيئة الاسعاف المصرية بمحافظة الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات، أن الحادث وقع بالطريق الاقليمى القاهرة الفيوم ، عقب أنقلاب جرار زراعى على جانبى الطريق 

وأسفر الحادث عن مصرع  شخصين هما : محمد .ع 34 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف .ج  35 سنة من محافظة الشرقية.

كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى  طامية المركزى .

وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية سنرو بالفيوم

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالفيوم بسبب خلاف على قطعة أرض

 

الفيوم مصرع شخصين إنقلاب جرار زراعي أقليمى الفيوم مدير الامن جرار زراعى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جاية من الغيط|طلاب يتنمرون على أحد أعضاء هيئة التدريس.. فكان ردها صادما

قيد مبدئي.. فيفا يصدم كهربا قبل مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية

440 جنيها في يوم واحد|تراجع تاريخي بأسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

لمدة عام.. شوبير يكشف حقيقة إيقاف سافيو مع الأهلي

تزوج مسلمة وطلب تلاوة القرآن في عزاء نجله.. ما هي ديانة جورج وسوف؟

هتندم | مرتضى منصور يوجه رسالة شديدة لمحمد مصيلحي

شلل يضرب الدولار بالسوق السوداء| ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

أسعار الذهب تواصل الهبوط اليوم.. وعيار 21 ينحني تحت الـ 1700 جنيها

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم يناقش التعاون مع إحدى الشركات في مشروع لجمع الزيت المستعمل وتصديره

الفيوم.. استمرار الحملات التفتيشية علي منافذ بيع السلع

رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات كليات المجمع الطبي

رئيس جامعة الفيوم يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكليتي الهندسة والزراعة

محافظ الفيوم يُتابع الجهود المبذولة من فروع الثقافة خلال ديسمبر الماضي

محافظ الفيوم يتابع إجراءات تنفيذ برنامج إرادة للتمكين الاقتصادي للسيدات ذوات الهمم

ملياران و107 ملايين جنيه استثمارات بمشروعات المياه والصرف ضمن «حياة كريمة» في الفيوم

مياه الفيوم: تركيب 18 ألف قطعة موفرة للاستهلاك بدور العبادة ومقرات الشركة

ترشيحاتنا

التعليم: لدينا 334 طالبا صوماليا يدرسون في المدارس المصرية

تكريم ذوي الإعاقة وعرض نجاحاتهم.. ماذا قدم الرئيس لهم بمؤتمر العمل الأهلي؟

ارتفاع الصادرات الألمانية إلى إيران العام الماضي.. تفاصيل

كارثة في أوكرانيا بسبب الخيانة والتجسس.. تفاصيل

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسيول فى هذه المناطق .. فيديو

مطار مرسى علم الدولي يستقبل أول رحلة طيران عارض من مالبينسا بميلانو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المقاطعة الشهيرة .. هل يعود النجوم لحضور حفل جولدن جلوب الليلة؟

إصابة لاعب شهير بسكتة قلبية خلال مباراة في الدوري الأمريكي

ليست في مصر.. حقيقة صورة متداولة لعروض على رجول الفراخ بالمحلات

طعم مختلف.. طريقة عمل طاجن البسلة بالبيض

فيديو

قطع قلوب المصريين.. القصة الكاملة لـ فيديو جامع القمامة ببورسعيد.. فيديوجراف

ميسرة مستعدة تتجوز راجل على مراته لكن بشرط.. ما القصة؟ |فيديو جراف

طلب تلاوة القران.. جورج وسوف يغنى أسماء الله الحسنى ويحفظ الأذان

بعد قضية المخدرات .. منتج مسلسل منة شلبى يكشف لأول مرة مصير العمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ