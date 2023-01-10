مصرع شخصين في حادث انقلاب جرار زراعي بإقليمى الفيوم

لقي شخصان مصرعهما، في حادث إنقلاب جرار زراعي ، بعد الطريق الإقليمي الفيوم القاهرة ، في نطاق محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم اخطارا من هيئة الاسعاف المصرية بمحافظة الفيوم بالحادث.

وتبين من التحقيقات، أن الحادث وقع بالطريق الاقليمى القاهرة الفيوم ، عقب أنقلاب جرار زراعى على جانبى الطريق

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين هما : محمد .ع 34 سنة، من محافظة المنوفية، وأشرف .ج 35 سنة من محافظة الشرقية.

كما تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طامية المركزى .

وتم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى النيابة العامة التى تولت التحقيق .