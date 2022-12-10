مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالفيوم بسبب خلاف على قطعة أرض

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، في مشاجرة بين عائلتين بمنطقة كفر عمرو بمركز أبشواى لخلافات بينهم حول قطعة أرض زراعية ، أستخدمت فيها الاسلحة النارية والعصى والشوم .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إبشواي بالحادث .

انتقلت أجهزة الأمن الى مكان المشاجرة وتم السيطرة عليها والقبض على أفراد المشاجرة من العائلتين.

أسفرت المشاجرة عن مصرع شخص وإصابة 3 اخرين باصابات متفرقة .

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى وجثة المتوفى إلى المشرحة .

تم تحرير محضر بالحادث ، واحيل الى نيابة ابشواى التى تولت التحقيق.



