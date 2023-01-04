عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية سنرو بالفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتين، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفى الفيوم الجامعي.

 وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم إخطارا من مأمور مركز أبشواى بالحادث .

 

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بسبب تصادم دراجتين بخاريتين بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواى ، مما ادى الى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة .

 

تم نقل الجثة الي مستشفي إبشواي المركزي، والمصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

 

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالفيوم بسبب خلاف على قطعة أرض

 

 

مصرع سائق توك توك متاثرا بجراحة في حادث سطو مسلح بالفيوم

الفيوم اخبار الفيوم تصادم سيارتين دراجتين بخاريتين قرية سنرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو عملت شهادة الـ25% بمليون جنيه.. هتكسب كام في الشهر والسنة|احسبها معانا

كلام مؤكد بنسبة 1000%.. سيف زاهر يكشف تفاصيل مفاجأة عن كولر وكهربا

25 ألف جنيه وانت في بيتك|تفاصيل شهادات أعلى عائد في بنكي الأهلي ومصر

الدولار يواجه أزمة كبيرة في السوق السوداء بعد إعلان البنك المركزي|ماذا يحدث

760 جنيهًا مرة واحدة| أسعار الذهب تتراجع بقوة وعيار 21 الآن مفاجأة

رجع تاني.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 4-1-2023

السيارة الفارهة وكافيهات ولاد الناس.. مفاجأة في اعترافات بلوجر التك توك إسراء كيك

مفاجأة.. الأهلي يقترب من ضم ثنائي بيراميدز

ترشيحاتنا

أهان خامنئي.. أول رد من إيران علي كاريكاتير شارلي إبدو الفرنسية

تعليق الدراسة في السعودية بسبب موجة الطقس السيء

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة وساحات الحرم المكي| فيديو

تصعيد خطير.. أوكرانيا تهدد بضربات أعمق داخل روسيا

إعلان ل ألمانيا بشأن حقيقة اقتراب بوتين من إنهاء حرب أوكرانيا

الأولي منذ قرن.. بيان عاجل من ترامب بعد أزمة مجلس النواب الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالموبيل أو في الفرع| خطوات شراء شهادة بنك مصر والأهلي بفائدة 25%

نشرة المرأة والصحة|تحذير عاجل من دواء هندي يعالج البرد عند الأطفال.. وسعر أقراط جورجينا يثير ضجة على السوشيال ميديا

مبلغ صادم.. سعر لن تتوقعة لـ جمبسوت نانسي عجرم| شاهد

فستان لافت.. سوسن بدر تثير ضجة في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

مساعد وزير الداخلية الأسبق يتحدث عن تطوير المرور.. فماذا قال| فيديوجراف

تفاصيل طرح شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر

حقيقة تعطيل الدراسة.. موجة طقس سيء تضرب جميع أنحاء الجمهورية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ