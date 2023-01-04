مصرع شخص وإصابة 2 في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بقرية سنرو بالفيوم

لقي مواطن مصرعه، وأصيب 2 آخران، في حادث تصادم، وقع بين دراجتين بخاريتين، بقرية سنرو، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفى الفيوم الجامعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير امن الفيوم إخطارا من مأمور مركز أبشواى بالحادث .

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بسبب تصادم دراجتين بخاريتين بقرية سنرو التابعة لمركز أبشواى ، مما ادى الى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة .

تم نقل الجثة الي مستشفي إبشواي المركزي، والمصابين الي مستشفي الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .