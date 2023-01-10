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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرفوضة.. روسيا ترد على تصريحات دبلوماسي أمريكي حول بوتين

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أدانت سفارة روسيا لدى المجر، تصريحات السفير الأمريكي، ديفيد برسمان، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددة على أن هذه التصريحات مرفوضة وشائنة.

ونصح دبلوماسيون روس، المندوب الأمريكي في بودابست، بتعويض نقص الاحتراف وقراءة كتاب لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

وكتبت السفارة الروسية لدى المجر على قناتها في "تلجرام": "خلال خطاب عام في 6 يناير من هذا العام، أدلى السفير الأمريكي لدى هنغاريا، ديفيد بريسمان، بتصريحات غير مقبولة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونؤكد أن، التعليقات حول هوية رئيس دولة أجنبية نيابة عن مسؤول أمريكي تقتصر صلاحياته على مجال العلاقات الثنائية الهنغارية الأمريكية، هي بمثابة انتهاك صارخ لأسس البروتوكول والممارسة الدبلوماسية".

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وأوصت السفارة الروسية لبرسمان "بالتعويض عن الافتقار إلى الاحتراف في مجال الدبلوماسية" وللقيام بذلك، نصحته بقراءة كتاب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، والذي يسمى "الدبلوماسية”.

كما أشار موظفو السفارة، إلى عنوان متجر على الإنترنت في هنغاريا حيث يمكنه شراء هذا الكتاب.

وفي وقت سابق، تحدث السفير الأمريكي ديفيد برسمان عن في أوكرانيا، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه رجل "يتمسك بالماضي"، بزعم أنه بدأ الحرب.

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