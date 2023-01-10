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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. أوكرانيا تنسحب من اتفاقية جديدة مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال تاراس ميلنيتشوك، ممثل مجلس الوزراء الأوكراني في البرلمان، إن كييف انسحبت من اتفاق مع موسكو بشأن التمثيل التجاري والاقتصادي في سفارات الدول.

وكتب ميلنيتشوك علي “تلجرام”: "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن التأسيس المتبادل لفروع البعثة التجارية والاقتصادية كجزء من السفارة الأوكرانية في روسيا وفروع البعثة التجارية الروسية في أوكرانيا".

وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق في أبريل 2009 في موسكو

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وبعد بدء عملية عسكرية الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على هذا القرار، إلى أن التاريخ سيضع كل شيء في مكانه.

روسيا أوكرانيا موسكو كييف مجلس الوزراء الأوكراني

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