رسميا.. أوكرانيا تنسحب من اتفاقية جديدة مع روسيا

قال تاراس ميلنيتشوك، ممثل مجلس الوزراء الأوكراني في البرلمان، إن كييف انسحبت من اتفاق مع موسكو بشأن التمثيل التجاري والاقتصادي في سفارات الدول.

وكتب ميلنيتشوك علي “تلجرام”: "تم إنهاء الاتفاق بين مجلس وزراء أوكرانيا والحكومة الروسية بشأن التأسيس المتبادل لفروع البعثة التجارية والاقتصادية كجزء من السفارة الأوكرانية في روسيا وفروع البعثة التجارية الروسية في أوكرانيا".

وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق في أبريل 2009 في موسكو

وبعد بدء عملية عسكرية الروسية في 24 فبراير من العام الماضي، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف قطعت العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على هذا القرار، إلى أن التاريخ سيضع كل شيء في مكانه.