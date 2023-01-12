عضو شعبة السيارات: هناك قلة في المعروض داخل السوق المصري

قال علاء السبع عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك بعض السيارات موديل 2022 مازالت متواجدة داخل الجمارك بسبب الاعتمادات التي كانت موجودة فى السابق وتم إلغائها، مشيرا إلى ان هناك قلة فى المعروض من السيارات داخل السوق المصري.

وأضاف "علاء السبع" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن عدد السيارات الموجودة داخل الجمارك إذا تم الافراج عنها ستباع خلال شهر فقط وليس أكثر من ذلك.

وتابع علاء السبع، ان هناك مشكلة كبيرة فى سوق السيارات القديمة والمستعملة داخل مصر ومنع دخول السيارات المستعملة هو سبب الأزمة فى ذلك.