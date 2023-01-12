عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسيرة عطاء طويلة.. وفاة الشاعر الأمريكي شارلز سيميك

صدى البلد

غيّب الموت الشاعر الصربي الأميركي المعروف تشارلز سيميك، عن عمرٍ ناهز 84 عاماً، وذلك أثناء وجوده في دار رعاية صحية للمسنّين في نيو هامبشاير، وذلك "بفعل الشيخوخة ومضاعفات الخرف"، كما قال صديقه ومحرّر كتبه منذ فترة طويلة دانييل هالبيرن لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

عُرف سيميك الملقّب بـ"أمير شعراء أميركا" بغزارة إنتاجه، وتجاوزت أعماله 80 كتاباً بين الشعر والنقد والترجمة، ونال العديد من الجوائز، أبرزها جائزة "بوليتزر" عام 1990 عن كتابه "العالم لا ينتهي"، ومِنحة العبقري" لمؤسسة ماك آرثر، وجائزة "كرفن" العالمية للشعر، وجائزة "والاس ستيفنز".

 

مصير قاسي
 

كتب سيميك الشعر دائماً كشخصٍ نجا من مصيرٍ قاسٍ ومخيف، وقد بقي مشدوداً  إلى طفولته في زمن الحرب، وإلى الحياة اليومية في بلغراد. إذ عاش سنين الكارثة التي حلّت بأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. وكتب في قصيدة بعنوان "كلبان" يتذكر فيها الجنود الألمان وهم يسيرون بالقرب من منزل عائلته عام 1944، "الأرض ترتجف ، والموت يمرّ".

تميّزت قصائده بالحكايات الشعبية وقصص النشّالين والأحقاد القديمة، وكانت مليئة بالموضوعات الفلسفية، والجنس، وأغاني البلوز، والمحادثات في وقتٍ متأخّر من الليل.

اختير مستشاراً للأكاديمية الأميركية للشعر، ولقّب بـ"أمير شعراء أميركا" عام 2007، وعلّق حينها قائلاً: "لقد تأثّرت بشكلٍ خاصّ ويشرّفني أن يتم اختياري، لأنني فتى مهاجر لم أتحدث الإنجليزية حتى بلغت الخامسة عشرة من عمري".

مقبرة عمرها 2000 عام قادت العلماء لاكتشاف ثقافة جديدة في سيبيريا.. تفاصيل

الكشف عن ضريح روماني فريد يعيد كتابة تاريخ فرنسا|تفاصيل

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

كيف تصدرت الإمارات الدول العربية في قوائم اليونسكو للتراث الإنساني؟

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية

سيرة سيميك
 

ولد سيميك عام 1938 في مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا السابقة، وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان في سن المراهقة. مع بداية الحرب واحتلال دول المحور (ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان) لبلاده، هرب والده مهندس الكهرباء إلى إيطاليا عام 1944 بعد اعتقاله مرّات عدّة. ثم سافر إلى الولايات المتحدة ، لكن عائلته لم تتمكّن من الانضمام إليه إلا بعد سنوات وتحديداً عام 1954. وقد قال الشاعر لاحقاً: "وكلاء سفري كانوا (أدولف) هتلر و(جوزيف) ستالين".

اضطر سيميك أن يعمل في مهن عدّة حتى يكمل تعليمه المسائي في شيكاغو، كما عمل كمدقّق لغوي وعامل يومي في مكتب صحيفة "شيكاغو صن تايمز". يقول كنت أكتب الشعر ليلاً، وكنت أكتب دائماً باللغة الإنجليزية، لأني أردت أن يفهم أصدقائي والفتيات الذين أحبهم قصائدي".

نشر أوّل قصيدة له عام 1959، وأصدر بعد تخرّجه من جامعة نيويورك مجموعته الشعرية الأولى "ما يقوله العشب" عام 1967.

وقال في إحدى مقابلاته إنه شرع في كتابة رواية في سن العشرين، "وهو قرارٌ أندم عليه، إذ لا بد أن تكون على درجة من الحماقة كي تبدأ كتابة رواية وأنت في العشرين... أتذكّر بأنني كتبتُ الحبكة الروائية، وعند الصفحة 55 توقفت بعد أن نفدتْ مني الأفكار".

يكتب بعمقٍ خاص
مراسل "جورجيا ريفيو"، بيتر ستت، كتب يقول: "أمضى سيميك الأعوام الأحد عشر الأولى من حياته يُواجه مخاطر الحرب العالمية الثانية مقيماً في أوروبا الشرقية، وهذه الفترة جعلته كاتباً منفياً يكتب بعمق خاصّ. إنه واحد من أكثر الشعراء حكمة بين أبناء جيله".

أبرز أعماله الشعرية: "تعرية الصمت" "مدرسة لأفكار سوداء" ،"أغاني بلوز لا تنتهي"، "أرق الفنادق"، "عرس في الجحيم"، "اصطحاب القطة السوداء"، "نزهة ليلية"، "ستون قصيدة"، "العودة إلى مكان مُضاء بكوب حليب"، "ذبابة في الحساء".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من أحمد شوبير بعد تعادل الأهلي مع المصري

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

سعر الذهب الآن في مصر بالفترة المسائية

ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك

اتحاد الكرة التونسي يفاوض الأهلي بشأن كريستو.. تفاصيل

لو كسرت شهادة 18% وأعدت استثمارها في الـ 25%.. كسبانة ولا خسرانة؟

نزيف جديد| خالد الغندور في بوست ساخر من زيرو الأهلي و المصري

غزل المحلة يوجه صدمة لـ النادي الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مقبرة عمرها 2000 عام قادت العلماء لاكتشاف ثقافة جديدة في سيبيريا.. تفاصيل

الكشف عن ضريح روماني فريد يعيد كتابة تاريخ فرنسا|تفاصيل

الزيادة السكانية وعلاقتها بالمجتمع.. محاضرة بفرع ثقافة بهاء طاهر بالأقصر

بعد سنوات من التراجع .. مصر تقرر إحياء المسرح المدرسي|تفاصيل

كيف تصدرت الإمارات الدول العربية في قوائم اليونسكو للتراث الإنساني؟

مكتبة محمد بن راشد تتيح 2000 كتاب بلغة برايل

رحلة العائلة المقدسة تتصدر فعاليات المواقع الثقافية بمحافظة الغربية

مهرجان الشارقة للشعر العربي يجمع أكثر من 100 مشارك

ترشيحاتنا

بيان عاجل من ترامب بعد تعيين مستشار خاص للتحقيق في أزمة وثائق بايدن

أشرف العربي: قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة لمصر.. فيديو

المدارس المصرية اليابانية| التعليم : فتح باب التقديم خلال مارس أو أبريل

حكم تأخير الإنجاب تهربا من المسئولية.. المفتي يجيب

خالد ميري: جماعة الإخوان الإرهابية تروج شائعات خطيرة ضد الدولة| فيديو

شاهد.. كارولين عزمي بجسم ممشوق تثير السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يكشف تفاصيل علاج خشونة الركبة بتقنية الريجينيرا

ذاكر بينما الآخرون نائمون .. جمال شعبان يوجه رسالة مهمة بسبب الأزمات العالمية

البحر في الشوارع والعربيات غرقت.. 20 صورة تكشف معاناة الإسكندرية

بسبب وقف برنامجها.. صور ياسمين عز وضعتها في مأزق على السوشيال ميديا

فيديو

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

بسبب فني أسانسير.. منشد شهير يكشف عن كارثة “فيديوجراف”

750 مليون دولار في يوم.. تدفقات نقدية أجنبية ضخمة تنعش القطاع المصرفي|فيديو

تنبيهات عاجلة للطلاب حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ