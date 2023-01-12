رغم محاولات الانضمام لـ الناتو.. السويد ترفض تسليم 4 أشخاص لـ تركيا

قالت مصادر بالحكومة السويدية، الخميس، إنها لن تسلم 4 أشخاص تطالب تركيا بتسليمهم إليها بذريعة أنهم على صلة برجل دين مقيم في الولايات المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء السويدية “تي.تي”، كانت طلبات التسليم قُدمت في عامي 2019 و2020، قبل أن توقع السويد وفنلندا اتفاقية ثلاثية مع تركيا تهدف إلى التغلب على أوجه الاعتراض لدى أنقرة على انضمام الدولتين إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت الوكالة إن المحكمة العليا في السويد قررت في الصيف الماضي عدم جواز تسليم الأشخاص الأربعة، بما لا يدع للحكومة أي خيار آخر سوى الامتثال لقرار المحكمة.

ولم تعلق وزارة الخارجية السويدية على التقرير بشكل فوري.