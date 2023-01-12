عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصرف مربك.. روسيا تتهم السويد بإخفاء شيء حول انفجارات نورد ستريم

انفجارات نورد ستريم
انفجارات نورد ستريم

تساءلت روسيا، اليوم الخميس، عما إذا كان لدى السويد "شيء تخفيه" بشأن الانفجارات التي أثرت على خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم العام الماضي.


ووجهت الخارجية الروسية انتقادا لستوكهولم لعدم مشاركتها المعلومات في التحقيقات الجارية في الانفجارات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن رفض السويد التعامل مع المدعين العامين الروس "مربك" وقالت إن لموسكو الحق في معرفة تفاصيل التحقيق.

وفي وقت سابق، أكدت السويد أنها لا تملك إلى الآن أي دليل ملموس على مسار حادث خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم”.

وحسب صحيفة ”نيويورك تايمز" الأمريكية، قال رئيس مكافحة التجسس السويدي، دانيال ستينلينج، إن “التحقيق المتعلق بانفجار أنابيب نورد ستريم في سبتمبر، لم يعثر على أي دليل ملموس بعد أن أثار قرار الحكومة السويدية بالإبقاء على نتائج التحقيق سرية تكهنات من قبل الغرب”.

وقال ستينلينج: “ليس لدينا دليل ملموس. ولكن نأمل أن نفعل ذلك. التحقيق برمته غير معتاد”.

وفي 26 سبتمبر، تم تسجيل تسربات الوقود على خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2، ولم يتم تحديد أسباب الحوادث حتى الآن.

وأفاد المشغل لخط نورد ستريم 2، أن الضرر كان غير مسبوق وكان من المستحيل تقدير الإطار الزمني لأعمال الإصلاح.

الخارجية انفجار الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خطوط أنابيب نورد ستريم 2 زاخاروفا خطوط أنابيب الغاز الحكومة السويدية خط نورد ستريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض في عيار 21 الآن|الذهب يتراجع بقوة بعد تخطيه 2000 جنيه أمس

حقيقة إلغاء مباراة الأهلي والمصري بعد سيول الإسكندرية

تراجع الدولار أمام الجنيه لأول مرة.. ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

بعد الخطأ القانوني.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول إعادة مباراة فيوتشر وبيراميدز

رضا عبد العال يفجر مفاجأة بشأن رحيل أسامة نبيه عن الزمالك

عكس التوقعات| انخفاض أسعار الذهب والجرام يفقد 45 جنيها

مفاجأة بسعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

حلفت أنه ميفرحش..اعترافات المتهم بقتل عريس كرداسة قبل 5 أيام من زفافه

موضوعات متعلقة

هل تهدد تسريبات الغاز في خطي "نورد ستريم" أوروبا؟

مفاجأة.. السويد تعلن رصد انفجارات في مواقع تسريب نورد ستريم

تسرب الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 1" الروسي في بحر البلطيق

تأهب بالسويد والدنمارك.. تحذير من تسرب الغاز من خط نورد ستريم 1

تسرب غاز من خط أنابيب ستريم 2 الروسي.. والدنمارك تطلق تحذيرات بالبلطيق

متى يشعر الإنسان بقرب موعد وفاته؟ أسرار الأيام الأخيرة للميت

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة؟ حقائق لا تعرفها عن البرزخ

التضخم يكوي المستهلكين في أوروبا.. كيف تساعد حكومات القارة العجوز المواطنين على تحمل فواتير الكهرباء؟.. الإعانات وخفض ضرائب الطاقة أبرز صور الدعم.. والتكاليف بالمليارات

ترشيحاتنا

ابنه مات بسببه.. السرطان يهدد حياة زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأحد| صرف معاش تكافل وكرامة.. وتفاصيل الزيادة الاستثنائية لهذه الفئات

وصلت لـ سيول | أمطار رعدية غزيرة بشرق الإسكندرية

وزير الرياضة يفتتح تطوير مركزي شباب بهرمس ومنشأة القناطر بالجيزة

عصابة سرقة الدراجات النارية في قبضة مباحث القاهرة

تويتر تقر بالفضيحة.. بيع بيانات ملايين المستخدمين| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

الكوميديا تسيطر .. 5 أفلام تتنافس خلال موسم إجازة منتصف العام

10 أيام من نار يا زمالك.. حكاية أصعب 180 دقيقة في مسيرة فيريرا

سعر إطلالة نيرمين الفقي يثير ضجة على السوشيال ميديا| رقم خرافي

فيديو

سعر الدولار في البنوك .. وتراجع كبير في أسعار الذهب

بعد تبرع ياسر جلال بـ3 ملايين جنيه.. نجوم رفعوا شعار «الفن من أجل مصر»

عالمي.. الأهلي يسعى لضم الموهبة الإسبانية من الدوري التركي |فيديوجراف

خطاب تحريضي.. القومي للمرأة يطالب بمحاكمة ياسمين عز| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ