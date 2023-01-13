تعرف على سعر الدولار العالمي مقابل اليورو اليوم الجمعة

انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبًا مقابل اليورو، وذلك مساء أمس الخميس، بعد بيانات تظهر مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة فيما عزز الرهانات على إبطاء رفع الفائدة الأمريكية في المستقبل.

وبلغ الدولار 1.0845 دولار مقابل اليورو، وهو أضعف مستوياته مقابل العملة الأوروبية الموحدة منذ 25 أبريل، وذلك بعد صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين.

وانخفض الدولار 0.34% مقابل اليورو إلى 1.0796 دولار و0.3% مقابل الجنيه الإسترليني إلى 1.2187 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار في أحدث تداول 0.407% إلى102.7، وهو أدنى مستوى له منذ التاسع من يونيو، فيما تراجع لدولار في أحدث تداول 1.75% مقابل الين إلى 130.2 ين للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.59% إلى 0.6947 دولار، كما صعد الدولار النيوزيلندي 0.18% إلى 0.6378 دولار.

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعًا غير متوقع في ديسمبر للمرة الأولى في أكثر من عامين ونصف، وسط هبوط في أسعار البنزين والسلع الأخرى.

تباطؤ التضخم

سجل مقياس رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة، زيادة معتدلة في ديسمبر، في مؤشر جديد على انحسار بعض ضغوط الأسعار، ما يفسح المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت الخميس أن مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بالعام السابق. يرى الاقتصاديون أن هذا المقياس -المعروف باسم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي- هو مؤشر أفضل للتضخم الأساسي من المقياس الرئيسي (الإجمالي).

انخفض مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.1% عن شهر نوفمبر، وهو أول انخفاض في عامين ونصف، بدعم من تراجع تكاليف الطاقة. وبذلك سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 6.5% عن مستواه قبل عام.

كان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" لآراء الاقتصاديين، قد أشار إلى ارتفاع المقياس الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري، وانخفاض بنسبة 0.1% في المقياس العام.