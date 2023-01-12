سعر الدولار في البنوك .. وتراجع كبير في أسعار الذهب

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن آخر مستجدات أسعار الذهب و الدولار هبط سعر الدولار بقوة في البنوك المحلية مقارنة بأعلى سعر وصل إليه أمس الأربعاء وهو 32.05 ليفقد 2.25 جنيه دفعه واحدة.

وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر هبوطا، واستقر سعره مقابل الجنيه في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 29.80 جنيه للدولار الواحد.

واستقر عند 29.65 جنيه للشراء و 29.74 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلنه البنك المركزي المصري.

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بنكي الأهلي ومصر، 29.75 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع.

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في بنك قناة السويس ليصبح 29.60 جنيه.

فيما سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 29.85 جنيه للبيع، 29.75 جنيه للشراء، في البنك المصري الخليجي.

اما عالميا فهبط الأخضر على المستوى العالمي، إلى مستويات متدنية لأول مرة منذ شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأمريكية هبوطا ، وبحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات سجلت 103.24 نقطة بعد 105.06 نقطة الجمعة الماضي ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "جريده وول ستريت

لمزيد من التفاصيل