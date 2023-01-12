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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ إقتصاد: مصر تمتلك الموارد لـ عبور أزمة الدولار.. فيديو

حياه كريمة
حياه كريمة

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر تمتلك من الموارد ما يمكنها العبور من أزمة الدولار، مشيرة إلى أن ما تم عرضه من صندوق النقد الدولي هي الرؤية التي أرسلتها مصر.

 

وقالت يمن الحماقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري"، أن الفترة القادمة تحتاج مصر إلى زيادة نسبة التصدير

 

وتابع أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، أنه نحتاج التركيز على الإنتاج الغذائي خلال الفترة القادمة، مؤكدة أنه نحتاج إلى تطوير كافة المشروعات المتوسطة والبسيطة لزيادة التصدير. 

 

تفعيل الشراكة

واشارت يمن الحماقي إلى أنه نحتاج إلى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص بشكل جيد، مؤكدة أن مشروع حياة كريمة أمل مصر.

الاقتصاد مصر زيادة نسبة التصدير النقد الدولي

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