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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الدولار يتدفق على مصر.. القطاع المصرفي ينتعش ويثبت قدرته على كسب ثقة المستثمرين

الدولار
الدولار

شهدت المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري المصري، ارتفاعا، خلال تعاملات أمس الأربعاء 12 يناير بشكل كبير تراوح بين 650 و750 مليون دولار، لأول مرة منذ شهور، مقارنة مع نحو 150 مليون دولار فقط كمتوسط في الفترة الماضية، وذلك بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأكدت مصادر لوكالة انباء الشرق الأوسط أن البنوك تلقت تدفقات قوية بالعملة الأجنبية خلال تعاملات أمس بقيمة تجاوزت 250 مليون دولار من مؤسسات دولية كبرى.، مشيرة إلى أن سوق الصرف شهد خلال الأيام الماضية حركة تنازل عن العملة الأجنبية من جانب عملاء البنوك المحلية، بعد طرح شهادات الادخار بعائد 25% سنوياً و22.5% شهرياً، الأمر الذي ساهم في زيادة المعروض من الدولار وأدى لتراجعه بنهاية تعاملات أمس لأقل من 30 جنيهاً بعد أن كسر مستوى الـ 32 جنيهًا. 

تدفقات دولارية على القطاع المصرفي

في هذا الصدد، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ما يشهده القطاع المصرفي من التدفقات الدولارية وعودة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، خلال الأيام الأخيرة، والتي لعب فيها القطاع المصرفي دورا كبيرا، كانت قد عززت بالفعل من تنافسيته محليا وإقليميا وعالميا، بل وكان دافعا ومحركا قويا نحو تعزيز التدفقات الدولارية خارجيا للتوجه للقطاع المصرفي المصري.

أحمد شوقي الخبير المصرفي

وأضاف شوقي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن تعامل الجهاز المصرفي المصري مع الأزمة، فتح الباب أمام التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، حيث يعتبر توجه الاستثمار الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين الحكومية، شهادة قوية وثقة كبيرة من مجتمع الأعمال العالمي علي تنافسيه الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية والقادمة.

تفاصيل شهادات QNB

وكان بنك QNB أكد أن الشهادة تمنح عائدا ثابتا طوال مدة الشهادة ويختلف باختلاف دورية الصرف، ويحتسب العائد من تاريخ شراء الشهادة وتصدر للأفراد الطبيعيين، ويمكن استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبحد يصل إلى 95 % من قيمتها، بحسب البنك.

ويتيح البنك شراء الشهادة عن طريق فروع البنك المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تتجاوز 232 فرعا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت.

تفاصيل شهادات CIB

أما البنك التجاري الدولي CIB، أعلن عن طرح شهادة ادخار جديدة مرتفعة العائد أجل 18 شهرا (سنة ونصف) بعائد ثابت بالجنيه المصري بداية من الأربعاء بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 22.5%، وتصرف الشهادة الجديدة فائدة سنوية 20% بدورية صرف العائد شهريا، و22.5% يصرف عائدها عند نهاية استحقاق الشهادة حسب رغبة العميل.

وسمح البنك شراء الشهادة من أول 100 ألف جنيه كحد أدنى ثم مضاعفات الألف جنيه، ويتيح البنك بيع الشهادة للعملاء من خلال 3 طرق وهي الفروع التابعة له والمنتشرة على مستوى الجمهورية، وخدمة الإنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف المحمول لإتاحة مرونة شرائها.

وجاء قرار بنك CIB بطرح شهادة مرتفعة العائد في أول تحرك على مستوى كافة البنوك الخاصة بعد طرح شهادة أجل سنة واحدة بفائدة تصل 25% في بنكي الأهلي ومصر بداية من الأربعاء الماضي

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