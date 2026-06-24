بسبب مضيق هرمز.. ترامب يهدد بوقف المفاوضات مع إيران

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء المفاوضات مع إيران في حال تبين تقاضيها رسوما على السفن المارة في مضيق هرمز.



وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أبلغت إيران الولايات المتحدة أنه، خلافا للتقارير الكاذبة لا توجد أي رسوم على السفن المارة في هرمز".

وأضاف: "إذا تبين أن هذه المعلومات غير صحيحة، فستنتهي المفاوضات فورا! بالإضافة إلى ذلك، لم تمنح الولايات المتحدة أي أموال لإيران، ولا تم الإفراج عن أي من أموالها لها".

وأردف: "وسنفرج عن جزء من أموالها، التي تخضع بالكامل لسيطرتنا، لمزارعينا ومربّي ماشيتنا، لشراء الذرة والقمح وفول الصويا وغيرها. هناك حاجة ماسة للغذاء في إيران، وسنشتريه لهم حصريا من الولايات المتحدة. شكرا لاهتمامكم بهذا الشأن!".