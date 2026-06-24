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استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي جنوب قطاع غزة
أ ش أ

استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، إثر قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - بأن الطفل أحمد محسن الرقب استشهد جراء استهداف طائرة مسيرة لمخيم الطيبة في منطقة المواصي غرب المدينة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح متفاوتة.

وباستشهاد الطفل الرقب، يرتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى نحو 1028 شهيدا، إضافة إلى 3280 إصابة، و785 حالة انتشال.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال تنفيذ توغل بري محدود، وإطلاق النار والقذائف المدفعية في عدة مناطق، إلى جانب عمليات نسف وتفجير لمنازل ومنشآت سكنية، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء.

وفجّرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا شرق مدينة غزة، تزامنا مع عمليات نسف طالت عددًا من المنازل في المناطق الشرقية، فيما استهدفت المدفعية تلك المناطق بالقصف، وأطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها باتجاه ساحل المدينة.

كما أطلقت دبابات الاحتلال النار جنوب مدينة خان يونس، بينما توغلت آليات عسكرية بشكل محدود فجرًا في منطقة العطاطرة شمال غرب قطاع غزة، بالتوازي مع عمليات إطلاق نار وتجريف نفذتها الجرافات العسكرية، وحصار لخيام النازحين في المنطقة.

استُشهد طفل فلسطيني قصف طائرة مسيرة لاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة مصادر طبية فلسطينية

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