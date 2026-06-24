تُعد مكرونة السي فود من الأطباق المميزة التي تجمع بين المأكولات البحرية الغنية بالنكهة وصلصة الكريمة الشهية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق الجمبري والكاليماري والمحار.

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

مكرونة السي فود الكريمية.. وصفة فاخرة بمذاق المطاعم في أقل من 30 دقيقة

وتمتاز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة تمنحك مذاقًا فاخرًا يشبه أشهر المطاعم، للشيف محمود العمدة.

المكونات لعمل مكرونة سي فود

500 جرام مكرونة فيتوتشيني أو بيني

250 جرام جمبري مقشر ومنظف

200 جرام كاليماري مقطع حلقات

150 جرام بلح بحر أو جندوفلي (اختياري)

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

4 فصوص ثوم مفرومة

كوب كريمة طهي

نصف كوب حليب

نصف كوب جبن بارميزان مبشور

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل مكرونة سي فود

في قدر كبير، تُسلق المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج، ثم تُصفى مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق.

في مقلاة واسعة، يُسخن زيت الزيتون مع الزبدة، ثم يُضاف الثوم ويُقلب لمدة دقيقة حتى تفوح رائحته.

يُضاف الجمبري والكاليماري وبلح البحر، ثم تُتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود والبابريكا، وتُطهى لمدة 4 إلى 5 دقائق فقط حتى تنضج المأكولات البحرية دون أن تصبح قاسية.

تُضاف كريمة الطهي والحليب مع التقليب المستمر، ثم يُضاف جبن البارميزان ويُترك الخليط على نار هادئة حتى تتجانس الصلصة وتصبح كثيفة قليلًا.

يُضاف عصير الليمون لمنح الطبق نكهة منعشة ومتوازنة.

بعد ذلك تُضاف المكرونة المسلوقة إلى الصلصة، ويُقلب الخليط جيدًا. وإذا كانت الصلصة كثيفة يمكن إضافة القليل من ماء سلق المكرونة للحصول على القوام المطلوب.

أسرار نجاح مكرونة السيفود

لا تُطهى المأكولات البحرية لفترة طويلة حتى لا تفقد طراوتها.

استخدام عصير الليمون يعزز نكهة السيفود ويقلل أي رائحة بحرية قوية.

يمكن إضافة الفلفل الحار لمحبي النكهات الحارة.

يُفضل تقديم الطبق فور الانتهاء من تحضيره للحفاظ على قوام الصلصة الكريمي.

طريقة التقديم

تُقدم مكرونة السيفود ساخنة مع رش البقدونس الطازج على الوجه، ويمكن تقديمها بجانب سلطة خضراء أو خبز الثوم المحمص للحصول على وجبة متكاملة وغنية بالنكهات.