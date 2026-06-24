مصدر مقرب من ترامب يكشف عن خطة لترشيح إيفانكا للرئاسة

كشف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعداد خطة، يترشح بموجبها وزير الخارجية الحالي ماركو روبيو، وإيفانكا ترامب معًا في انتخابات الرئاسة المقبلة.

أشار المصدر أن ابنة الرئيس تملك فرصًا كبيرة، تمكِّنها من خلافة والدها، بما يضمن لإسرائيل "مستقبلًا مشرقًا"، ويحول دون فوز مرشح ديمقراطي بالمنصب.

أقر الواعظ الإنجيلي مايك إيفانز، الذي يعد شخصية بالغة التأثير في الحزب الجمهوري بأنه يعكف حاليًا على إعداد حملة لتصعيد إيفانكا ترامب، مشيرًا إلى أن نائب الرئيس الحالي جي. دي. فانس، لا يمتلك قدرات كافية لخلافة دونالد ترامب، ولذلك "لن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة"، وفق تقديره.

أوضح أنه "إذا وافقت إيفانكا ترامب على الخطة، وخاض ماركو روبيو معها الانتخابات، فلن يستطيع أحد منافستهما على الإطلاق"، معتبرًا خطته "مفتاحًا لفوز الجمهوريين في انتخابات الرئاسة المقبلة".

لكنه رهن تمرير الخطة بفوز الرئيس ترامب في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.